<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>L’USMA lance un mini-championnat virtuel sur Instagram</span>

L’USM Alger, sociétaire de la Ligue 1 algérienne de football, a annoncé samedi le lancement d’un mini-championnat interne qui se terminera par la désignation du meilleur joueur Usmiste de l’année.

Cette compétition virtuelle mettra aux prises les 24 joueurs qui composent l’effectif senior et qui s’affronteront dans des duels à élimination directe. Ainsi, le nombre passera de 24 à 12 dès la première manche, puis de 12 à 6 à l’issue de la deuxième, et enfin de six joueurs à seulement trois après la troisième et dernière manche. A ce stade, c’est la direction du club, organisatrice de cette compétition, qui procédera à la désignation du vainqueur, en choisissant l’heureux élu parmi ce trio de tête. Les supporters Usmistes seront également impliqués dans ce jeu, puisqu’ils pourront soutenir le joueur de leur choix, en votant sur la page Instagram du club. La direction des Rouge et Noir a expliqué avoir décidé d’organiser ce jeu virtuel entre joueurs, tout en y associant les supporters, pour maintenir une certaine dynamique au sein du club, particulièrement en cette période de confinement imposée par la pandémie du nouveau coronavirus.