<span style='text-decoration: underline;'>Confrontée à une crise financière</span>:<br><span style='color:red;'>L’USMA répond bien sur le terrain</span>

En dépit d’une crise financière sans précédent, l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) est en train de répondre sur le terrain de la plus belle des manières en alignant trois victoires de suite, se positionnant idéalement pour défendre son titre reconquis lors du dernier exercice.

Pour la réception de la JS Saoura lundi, dans le cadre de la mise à jour de la 5e journée de la compétition, les «Rouge et Noir» ont déroulé face à un adversaire qui n’a pas pesé lourd (4-1). Un succès qui permet aux joueurs de l’entraîneur Billel Dziri de rejoindre la troisième place au classement, en compagnie du MC Oran, de la JS Saoura et la JS Kabylie avec 13 points chacun. Les Algérois peuvent prétendre s’emparer de la 3e place, puisqu’ils comptent encore un match en moins à disputer à domicile face au Paradou AC, pour le compte de la mise à jour de la 6e journée. Le club de Soustara aurait même pu être seul troisième, n’était-ce son forfait déclaré pour le derby face au MC Alger, sanctionné par une défalcation de trois points. Sur le plan des statistiques, l’USMA est la deuxième meilleure attaque avec 14 réalisations en compagnie du MCO, derrière le MC Alger (16 buts). En revanche, la défense est la quatrième plus mauvaise de la Ligue 1 avec 12 buts encaissés.

== L’effet Dziri ==

Et pourtant, rien ne présageait un tel scénario idéal pour l’USMA, confrontée depuis le début de la saison à une crise financière et administrative qui aurait pu précipiter le club dans le bas du tableau. Propriété de l’Entreprise de travaux publics ETRHB, dont le patron Ali Haddad a été emprisonné au début de l’été pour faux et usage de faux, l’USMA avait subi de plein fouet les répercussions de cette situation, en voyant notamment ses comptes bancaires gelés jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, et privé de liquidités, le club a éprouvé de grandes difficultés, aussi bien pour assurer ses déplacements en Ligue des champions d’Afrique que pour régulariser la situation financière de ses salariés, y compris les joueurs qui se sont lancés dernièrement dans un mouvement de contestation. Dans une récente déclaration accordée aux médias, le gardien de but Mohamed Amine Zemmamouche a fait savoir qu’il n’avait pas été payé depuis une année en raison de la situation du club. D’aucuns estiment que l’entraîneur Billel Dziri y est pour beaucoup dans la bonne santé sportive du club, puisqu’il a réussi à protéger ses joueurs et les éloigner de toutes les turbulences qui secouent l’USMA. La signature lundi d’un contrat de sponsoring avec le groupe Serport, spécialisé dans les services portuaires, constitue une bouffée d’oxygène pour une équipe qui n’a pas encore dit son mot cette saison.