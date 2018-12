<span style='text-decoration: underline;'>CAF Awards 2018 | Meilleur joueur africain</span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez dans la short-list</span>

L’ailier international algérien de Manchester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez figure dans une short-list de dix joueurs nominés pour le titre du meilleur joueur africain 2018 et dévoilée vendredi par la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel.

Ils étaient quatre internationaux algériens à figurer dans une liste élargie publiée le 30 novembre dernier : Riyad Mahrez (Manchester City), Yacine Brahimi (FC Porto), Youcef Belaïli (ES Tunis) et Abdelmoumen Djabou (ES Sétif). «Les candidats présélectionnés ont été choisis par un vote des membres du comité technique et de développement de la CAF», précise l’instance africaine. Dans la catégorie du meilleur coach de l’année, l’ancien entraîneur marocain de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne), Rachid Taoussi, demi-finaliste de la Ligue des champions, a été écarté de la short-list où figurent Aliou Cissé (Sénégal), Hervé Renard (Maroc) et Moine Chaâbani (ES Tunis). «La phase finale impliquera les votes des experts des médias de la CAF, de légendes, des entraîneurs des quarts-de-finaliste de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération, ainsi que des entraîneurs et capitaines des 54 associations membres», précise la CAF. Le gala de remise des prix, destiné à rendre hommage aux footballeurs et officiels qui se sont distingués au cours de l’année, se tiendra le mardi 8 janvier 2019 à Dakar (Sénégal).