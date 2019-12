<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE UNE, 13ÈME JOURNÉE/USM BEL ABBÉS – MC ALGER</span>:<br><span style='color:red;'>L’USMBA compte sur le retour des Belhoucini et Koulkhir</span>

La défaite par trois à zéro à Ain M’Lila, était dure à digérer pour les fervents supporters de l’USM Bel Abbés.

Même si ce revers n’a pas fait chuter l’équi pe dans le classement général, les données qui ont devancé le précédent match, ont favorisé la défaite des camarades de Benlebna Nassreddine. Cette semaine de préparation a été qualifiée par le retour de l’entraîneur Yaïche qui a dirigé son équipe au déplacement de l’ASAM. Pour cet après-midi, c’est le match à ne pas rater pour les gars de la Mekerra car il s’agit de soigner sa position et de s’éloigner de la zone des turbulences d’un côté, et rencontrer le dauphin de notre championnat qui n’est autre que le MC Alger drivé par l’ex-axial de l’O Marseille, Bernard Casoni. L’USMBA bénéficie aujourd’hui du retour de deux titulaires suspendus contre l’ASAM, le meneur et buteur maison avec cinq réalisations, Ihab Abdennour Belhoucini et le milieu Younés Khoulkhir. Un bon apport pour la troupe du coach Yaïche face au Mouloudia.

B.Didéne