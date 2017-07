<span style='text-decoration: underline;'>Début de stage à Tlemcen et Aoudia ou Ziaya dans l’agenda</span>:<br><span style='color:red;'>L’USMBA entre spéculations et mensonges</span>

C’était donc hier, le grand départ pour la préparation, d’avant saison à Tlemcen, lieu choisi pour un premier regroupement, avant de rallier la Tunisie, pour un stage d’une dizaine de jours.

Sous la houlette de l’entraineur Chérif El Ouazzani, l’USM Bel Abbés, vient de gagner deux nouveaux contrats, suite au renouvellement d’un des deux éléments du cru, le défenseur, Khali Zakaria et le milieu, Bounoua Abdessamed. Ces deux joueurs s’ajoutent au recrutement de huit nouveaux joueurs, qui sont Lagraâ Mohamed, (milieu défensif, 31 ans, ex JS Saoura), Kherbache Mohamed Ismail, (27 ans, ex CA Batna, milieu offensif), Sinigra Abou Bakr Walid (défenseur central, ex USMM Hadjout, 26 ans), Lamara Nabil, (latéral gauche, 24 ans, ex O Médéa), Ferhat Malek, (milieu offensif, 24 ans, ex MOB), Belahouel Smail, (attaquant, 24 ans, ex ESM), Zouari Abdelkrim (milieu, 28 ans, ex MC Saida), et Zeroual Meziane, (ailier droit et international, 23 ans, ex O Médéa). Puis, avec la promotion des cinq réservistes des U21, qui sont qui sont Abbés Anés, (défenseur, 21 ans), Belhocini Iheb, (milieu offensif, 21 ans), Abdelli Aderrahim, (latéral droit, 21 ans), Metref Nabil, (attaquant, 21 ans), et El Mahi Sidi Ahmed, (milieu, 21 ans). Selon le manager et adjoint de Chérif El Ouazzani, Redouane Haffaf, il reste une licence et qui sera dédiée, à un attaquant de pointe. On parle de source officielle, de l’ex avant centre Aoudia Med Amine, ou celui de l’ASMO, Abdelmalek Ziaya. C’est pour cela, que la direction pense déjà à libérer deux ou trois éléments, et on parle du transfuge de l’ESM, Belahouel, ou le défenseur Sinigra, (ex USMMH). Ce stage de Tlemcen va donc durer une dizaine de jours, et le CEO basera son travail sur le volet physique. Puis, les joueurs auront quartier libre le huit août prochain, pour joindre ensuite la Tunisie, le neuf du mois prochain. Si donc tout commence à rentrer dans l’ordre, c’est place aux rumeurs, fausses informations et spéculations. Certains ont annoncé que le stage sera à Témouchent, (Radio trottoir). D’autres citent, dans certains titres des recrutements, sans avoir l’avis du premier entraineur, Chérif El Ouazzani, qui ne fut pas reconduit. Chose encore démentie par le nouveau manager, Haffaf, qui nous a montré du doigt certains faiseurs de troubles. C’est donc une habitude, puisque l’ex chargé de communication de l’USMBA, vient d’être chassé du milieu de l’équipe. Un autre écrivain public, qui devient recruteur des derniers temps, a eu l’habitude de recruter ses ‘propres’ joueurs, commence à semer la zizanie, en annonçant un recrutement modeste, pour la saison 2017-2018. Tout cela s’ajoute aux 36 milliards de dettes, et des mauvaises langues, qui peuvent pousser le premier responsable du club, Hasnaoui, à jeter l’éponge. Quant aux fervents supporters d’El Khadra, ils ne demandent qu’une chose, que ces ‘rapaces’ qui se nourrissent du club, laissent leur équipe peaufiner sa préparation, dans de bonnes conditions.

B. Didéne