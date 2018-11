<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis | 11 points déjà perdus à domicile</span>:<br><span style='color:red;'>L’USMBA toujours impuissante sur ses bases</span>

L’USM Bel Abbès s’est montrée à nouveau impuissante à domicile en concédant le nul face au Paradou AC (1-1) mardi pour le compte de la 13e journée de la Ligue 1, portant à onze le nombre de points perdus sur son terrain fétiche du stade de 24-février 1956 depuis le début de l’exercice 2018-2019.

Pourtant revigorée par son récent succès en Supercoupe d’Algérie face au CS Constantine (1-0), l’USMBA, sous la houlette de son nouvel entraineur Youcef Bouzidi, n’a pu préserver son maigre acquis face aux Algérois qui ont réussi à niveler la marque après avoir été menés au score en première période.

Pourtant, Bouzidi avait lancé, avant cette partie, le défi de remporter tous les matchs à domicile, seule garantie, selon lui, pour éviter à son équipe la relégation en Ligue 2. «Décidemment, la guigne poursuit l’équipe à domicile, et les joueurs ne parviennent pas encore à s’en débarrasser. On a beaucoup tablé sur la victoire dans ce match pour se libérer at-home, mais les choses n’ont pas tourné comme on le souhaitait. Désormais, on doit récupérer ces deux points perdus de notre prochain déplacement», a déclaré Bouzidi à la presse à l’issue de la rencontre. En six matchs joués au stade du 24-février, les Vert et Rouge n’ont obtenu que sept points. Une maigre moisson qui justifie, entre autres, cette peu reluisante 15e et avant dernière place qu’ils occupent au classement avec seulement 9 unités, mais en comptabilisant un match en moins.

La formation de la «Mekerra», qui s’est séparée il y a quelques semaines de son entraineur suisso-tunisien, Moez Bouakaz, ne compte qu’une seule victoire cette saison. Elle remonte à la 4e journée lorsqu’elle avait disposé à domicile du MC Oran (3-1) dans le derby de l’Ouest.