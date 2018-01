<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie 2018 (16es de finale)</span>:<br><span style='color:red;'>L’USMH, 3ème club de Ligue 1 à quitter l’épreuve</span>

L’USM El Harrach est le troisième club de Ligue 1 Mobilis à quitter la Coupe d’Algérie au stade des 16es finale, après sa défaite (1-0) chez l’US Biskra, emboîtant ainsi le pas au Paradou AC et l’Olympique de Médéa éliminés la veille, au moment où l’USM Bel-Abbès, le MC Alger, le MC Oran, l’USM Blida et la JS Kabylie se sont tous qualifiés pour les huitièmes.

Secoués par une importante crise depuis l’entame de la saison, aussi bien sur le plan administratif que financier, les Harrachis se sont inclinés à Biskra sur un but unique, signé Anani (41′) dans une confrontation entre deux clubs mal en points en championnat. A l’inverse, l’USM Bel-Abbès, le MC Alger et le MC Oran, ont mieux voyagé, en validant leurs qualifications en déplacement, en battant respectivement le CRB Kais (2-0), l’Amel Boussaâda (1-0) et le NRB Teleghma (1-0). Zouari et Bouguelmouna ont marqué pour l’USMBA, respectivement aux 13′ et 40′, alors que Nekkache (71′) et Toumi (72′), ont offert la victoire au MCA et au MCO. A Blida, l’USMB locale a montré un bien meilleur visage qu’en championnat, dont elle est l’actuelle lanterne rouge, en dominant assez facilement un ténor de la Ligue 2 Mobilis, l’ASM Oran, sur le score de deux buts à zéro. C’est l’ex-Usmiste Samy Frioui qui a ouvert le score pour les Vert et Blanc à la 13e, avant que Belhadj n’anéantisse définitivement les espoirs Asémistes, en doublant la mise à la 90’+4. De son côté, la JS Kabylie a eu la tâche relativement facile face au RCB Oued R’Hiou, qu’elle a dominé (2-0), grâce à Benyoucef (7′) et Benaldjia (43′), gagnant ainsi le droit de poursuivre son aventure dans l’épreuve populaire. Vendredi, c’était essentiellement la journée des petits poucets, particulièrement le MC El Bayadh et l’IRB Belkheir, deux petites formations de Régionale 1, qui avaient créé la surprise, en éliminant deux ténors de la Ligue 1 Mobilis de football, respectivement le Paradou AC et l’Olympique de Médéa. Le MC El Bayadh et l’IRB Belkheir avaient commencé par bien résister à leurs adversaires, les menant d’abord aux prolongations, puis aux tirs au but, où ils ont fini par arracher des qualifications historiques. Le Paradou avait pensé avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Benayad (113′), mais c’était sans compter sur la détermination du MCEB, qui s’est transcendé devant ses supporters, arrachant une égalisation inespérée à l’ultime minute des prolongations, grâce à Toual, sur penalty à la 120′. Sur sa lancée, le MCEB a séduit pendant la séance de tirs au but, surclassant le club de Kheireddine Zetchi (4-3), alors que l’Olympique de Médéa a été tenu en échec (0-0), même après prolongations, avant d’échouer aux tirs au but face l’IRB Belkheir (7-6). Les autres matchs, quant à eux, ont connu des issues plus ou moins logiques, puisque l’avantage a tourné en faveur des favoris, comme cela a été le cas pour le DRB Tadjenanet, qui a dominé le MC Saïda (2-1). Même cas de figure au stade du 20-Août 1955, où le CR Belouizdad a assez facilement dominé le cendrillon CSSW Illizi (2-0), au moment où l’AS Aïn M’Lila a dû recourir à la séance de tirs au but pour se défaire du l’IB Lakhdaria (3-0), alors que le match s’était soldé par un nul vierge (0-0). Pour sa part, le MO Béjaïa a réussi à faire la différence pendant les prolongations (2-1), alors que son adversaire, le MB Hassasna venait tout juste d’être réduit à dix. De son côté, le CR Zaouia s’est contenté du service minimum face au NC Magra, qu’il a dominé (1-0), exactement comme l’avait fait le CRB Dar El Beïda jeudi, en ouverture de ces 16es de finale de la coupe d’Algérie, où il avait surclassé l’ES Besbes (1-0). Les matchs restants ont été étalés sur deux journées : lundi et mardi, avec à l’affiche les chocs JS Saoura – ES Sétif et USM Alger – CS Constantine, entre clubs de Ligue 1 Mobilis.