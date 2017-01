L’utopie d’une ville sans bidonvilles…

«Sbika», qui en français signifie «le rail de chemin de fer», a été naturellement le nom retenu pour désigner ce bidonville mitoyen à la gare ferroviaire d’Es-Sénia. Avec le temps et le laxisme ambiant, le bidonville est devenu «Douar Sbika», épousant ainsi les mêmes trajectoires des bidonvilles plus anciens, jadis très célèbres à Oran: «Douar el flalis», implanté à côté d’un ancien élevage de poulets derrière «Batimat Etalian», «Douar el virage», situé en effet sur un virage à l’entrée de Dar El Beida, «Douar Cheklaoua», qui a pulvérisé le record de longévité par le nombre de démolition et de «reconstruction» et bien d’autres sites, qui portent parfois le nom de la wilaya de provenance des premiers occupants, comme «Douar Tiartia». On sait que certains bidonvilles, formant jusqu’au début des années 90 une ceinture de misère autour de la grande cité oranaise, sont peu à peu devenus des localités à part entière, des agglomérations intégrées au tissu urbain à l’image de Sidi El Bachir, Bouamama, Chteibo et bien d’autres appellations. La croissance urbaine et les efforts indéniables, déployés depuis l’année 2 000 en faveur du développement, ont certes permis de gommer quelque peu le fléau des bidonvilles qui pullulaient au cœur même de la ville. Les grands espaces à haute valeur urbaine, tels que la frange marine et la zone d’extension vers l’Est, ont été heureusement aménagés et occupés par de grands projets de logements et investissements structurants. Les hôtels de haut standing, le nouveau quartier d’habitat de Akid Lotfi, l’autoroute périphérique, les complexes immobiliers promotionnels et bien d’autres réalisations, ont permis en quelque sorte de «chasser» le bidonville vers d’autres zones inoccupées et encore peu visibles dans la stratégie à long terme, de développement et d’extension urbaine de la cité. Si toutefois elle existe. Et en attendant, l’habitat précaire et illicite, ne cesse de proliférer ici et là, malgré tous les discours et tous les efforts visant à l’éradiquer. Il y a déjà plus de six ans, que les gouvernants avaient annoncé que seuls les occupants de bidonvilles récents, avant la fin de l’année 2007, seraient concernés par une opération de relogement. Mais ceux qui dans les wilayas voisines ou plus lointaines, veulent fuir le chômage et l’exclusion en allant habiter un bidonville à Oran, ne sont pas forcément découragés par cette instruction. Avec la complicité des réseaux mafieux locaux, ils trouveront encore et toujours des cabanes en tôle et parpaings pour s’abriter et espérer un logement. La pluie et le mauvais temps redoutés, deviennent par contre de bons alliés pour revendiquer un droit à la sécurité et à la dignité. Au lendemain de l’inondation de leurs habitations illicites du bidonville «Douar Sbika», les occupants ont organisé un rassemblement devant le siège de la commune d’Es-Sénia pour revendiquer leur intégration dans les opérations de relogement, dans le cadre de l’éradication des bidonvilles… Certains affirment par la presse interposée, qu’ils sont là depuis plus de trente ans. Mais les responsables et les élus d’Es-Sénia, devraient en principe savoir, depuis quand date, ce bidonville devenu «douar Sbika»…

Par S.Benali