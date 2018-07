<span style='text-decoration: underline;'>Le dialogue stratégique Algérie-UE a débuté hier</span>:<br><span style='color:red;'>Lutte anti-terroriste, migrants… des désaccords à aplanir</span>

Les Européens qui se félicitent de l’inestimable apport de l’Algérie dans la lutte anti-terroriste, voudraient la voir jouer le rôle que joue la Turquie sur le flan Est des frontières de l’UE. Mais l’Algérie refuse catégoriquement de camper la mission de gendarme rémunéré pour ouvrir sur son territoire des centres de tri pour l’Europe.

L’ Algérie et l’Union européenne ont repris langue, à partir d’hier à Alger, à travers la deuxième session du dialogue stratégique Algérie-UE sur les questions sécuritaires et la lutte contre le terrorisme. Les travaux ont débuté au niveau des hauts fonctionnaires des deux partenaires, seront actés en octobre prochain à Alger, par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et la Haute Représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité Federica Mogherini. Cette rencontre portera sur «l’état et les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun pour les deux parties, couverts par le dialogue stratégique Algérie-UE sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme», rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’intitulé strictement politique et sécuritaire du rendez-vous algéro-européen, n’en intervient pas moins dans un contexte économique et commercial plutôt tendu, en raison des mesures restrictives prises par l’Algérie sur ses importations. Les responsables européens, notamment Federica Mogherini, ont affiché leur scepticisme vis-à-vis de la démarche algérienne et l’on a même évoqué officieusement des contre-mesures qui ne disaient évidemment pas leur nom. Mais il convient de souligner, que les relations entre Alger et Bruxelles ne sauraient se limiter à un simple «voisinage» commercial. La profondeur stratégique dudit partenariat est plus qu’évident et ce dialogue confirme l’intérêt de l’Union européenne de conserver un lien direct et permanent avec l’Algérie. Les défis sécuritaires et migratoires sont qu’ils sont, le rôle de l’Algérie dans le contexte actuel sur ces deux dimensions est central.

Les Européens qui se félicitent de l’inestimable apport de l’Algérie dans la lutte anti-terroriste, voudraient la voir jouer le rôle que joue la Turquie sur le flan Est des frontières de l’UE. Mais l’Algérie refuse catégoriquement de camper la mission de gendarme rémunéré pour ouvrir sur son territoire des centres de tri pour l’Europe. Mais, les Européens qui prennent acte du refus algérien de servir de zone tampon, demeurent très attachés à la poursuite du «dialogue stratégique». Cela était nettement ressenti dans les propos du coordonnateur pour la lutte contre le terrorisme de l’Union européenne (UE), Gilles De Kerchove, au sortir d’un entretien que lui a accordé Abdelkader Messahel. «Je me réjouis beaucoup de la rencontre d’aujourd’hui à Alger où, en compagnie de collègues de la Commission européenne et du service européen pour l’action extérieure, nous préparons la deuxième session du dialogue stratégique que M. Messahel et la Haute Représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini, coprésideront en automne prochain», a déclaré le haut fonctionnaire européen. Il a, par ailleurs, indiqué que sa rencontre avec Messahel a permis de «baliser l’état des relations bilatérales qui sont extrêmement riches dans divers domaines qu’il s’agisse de la cyber-sécurité, de la prévention de la radicalisation, du financement du terrorisme ou de l’échange d’analyses sur la situation régionale, particulièrement au Sahel». C’est dire que les attentes européennes sont fortes.

