<span style='text-decoration: underline;'>Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune</span>:<br><span style='color:red;'>Lutter contre le gaspillage des dépenses publiques</span>

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit dimanche à l’ouverture de la rencontre Gouvernement-walis, les responsables centraux et locaux de lutter contre le gaspillage des dépenses publiques.

Lors de la rencontre, tenue en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres du Gouvernement, des présidents du Conseil constitutionnel, du Conseil de la nation et de l’Assemblée populaire nationale (APN), du Général-major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, des partenaires économiques et sociaux et d’experts, M. Tebboune a affirmé que «les dépenses publiques doivent être affectées au règlement des problèmes de développement et non pas gaspillées et utilisées pour la réfection des trottoirs tous les six mois». A ce titre, M. Tebboune a indiqué que «les trottoirs sont parfois rénovés tous les six mois alors que le citoyen habitant à quelques kilomètres du chef-lieu de la wilaya manque d’eau et d’électricité», mettant l’accent sur l’impératif de maitriser et de contrôler les marchés publics portant sur ces travaux. «Le contrôle technique a fait défaut faisant de chaque investissement de développement local une source de gaspillage. Ce que nous réalisons est refait trois ou six mois après, et ce en toute impunité», a-t-il ajouté. Le Président Tebboune a appelé, dans ce cadre, les directions techniques au niveau des ministères à assumer la responsabilité de contrôle de la qualité des investissements afin d’éviter le gaspillage. La lutte ciblée contre le gaspillage concerne toutes les dépenses publiques, y compris les dépenses engagées lors des visites sur le terrain des cadres supérieurs de l’Etat, a-t-il dit. « Il faut lutter contre le gaspillage, notamment à l’occasion des visites qui doivent devenir le slogan de la résolution des problèmes de développement», a soutenu M. Tebboune. « Les visites ne sont pas synonymes d’ostentation et de festins, nous devons éviter les cortèges composés de 20 à 30 voitures et dont seulement trois ou quatre véhicules transportent les personnes concernées». Les cortèges ministériels doivent «impérativement transporter les personnes concernées seulement et si le déplacement sur le terrain est indispensable, il y a le transport public».

Briser le cloisonnement entre les citoyens et l’Etat

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a aussi instruit les responsables locaux de se rapprocher des citoyens et de «briser le cloisonnement créé par le passé entre les citoyens et l’Etat». «Dans cette conjoncture particulière, vous êtes tenus, en tant que responsables locaux, d’opérer le changement au niveau local en rompant définitivement avec les anciennes pratiques et en vous rapprochant des citoyens afin de briser le cloisonnement créé par le passé entre les citoyens et l’Etat et de restaurer la confiance perdue», a affirmé le Président Tebboune à l’ouverture de la rencontre Gouvernement-walis. A ce propos, le Président de la République a enjoint aux walis et aux responsables locaux de «s’abstenir de faire de fausses promesses» et de ne promettre que ce qu’ils sont réellement en mesure d’offrir aux citoyens, dont il ne faut plus négliger et dédaigner les préoccupations, a-t-il dit, estimant que «cela passe impérativement par le recours aux cadres compétents, quelles que soient leurs tendances». M. Tebboune a, par ailleurs, mis en avant la nécessité d’aider la société civile à s’organiser pour contribuer au développement local.

Le Hirak traduit la volonté du peuple qui a pris son élan pour une élection transparente et intègre

Le Président Abdelmadjid Tebboune a affirmé, d’autre part, que le Hirak populaire pacifique qui célèbre son premier anniversaire traduit la volonté du peuple qui a pris son élan, en décembre dernier, pour une élection transparente et intègre où il a réitéré son engagement pour un changement radical. «Il y a de cela une année, les citoyens et citoyennes sont sortis dans un Hirak béni pacifique, sous la protection de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) pour revendiquer le changement et rejeter, pacifiquement, l’aventure qui a failli conduire à l’effondrement de l’Etat national et de ses piliers pour retomber dans la tragédie vécue lors des années 90».

Le Président de la République a mis en avant l’élan du peuple algérien pour une élection transparente et régulière. «Telle a été la volonté, invincibledu peuple, car émanant de la volonté d’Allah», a-t-il soutenu. M. Tebboune a rappelé avoir réitéré, à l’issue de son élection à la magistrature suprême, son engagement à opérer un changement radical, pour satisfaire les revendications du Hirak béni. S’adressant aux walis lors de cette première rencontre depuis son élection, le Président Tebboune a déclaré «nous sommes réunis aujourd’hui, en cette conjoncture particulière où vous êtes tenus en tant que responsables locaux à opérer un changement au niveau local, à rompre définitivement avec les anciennes pratiques en vous rapprochant des citoyens afin de briser le cloisonnement créé par le passé entre le citoyen et l’Etat pour rétablir la confiance perdue». Cette réunion est une occasion «où sont réunis l’autorité de planification et l’autorité d’interface locale» pour un objectif unique et un effort unifié pour prendre en charge les aspirations des citoyens et mettre un terme à leurs souffrances, dans le cadre d’une nouvelle ère et une nouvelle République de manière à construire une Algérie nouvelle», a affirmé le Président de la République. Cet objectif pourra se traduire à travers l’adoption d’un nouveau mode de gouvernance assaini de tous les vices, ambiguïtés, corruption ou autoritarisme», et ce dans le but de préserver le droit du citoyen et sa dignité, a-t-il ajouté.

M. Tebboune avait appelé, au lendemain de son élection à la magistrature suprême, les participants au Hirak populaire à un dialogue «sérieux» pour l’intérêt de l’Algérie. «Je m’adresse directement au Hirak, que j’ai à maintes reprises qualifié de béni, pour lui tendre la main afin d’amorcer un dialogue sérieux au service de l’Algérie et seulement l’Algérie», a-t-il déclaré à ce propos. «Il est temps de concrétiser les engagements pris lors de la campagne électorale, sans aucune exclusion ou marginalisation, ni intention de vengeance», a-t-il soutenu, soulignant qu’il œuvrera avec «toutes les parties pour tourner la page du passé et celle de la nouvelle République avec un nouveau esprit et une nouvelle approche».