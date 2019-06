<span style='text-decoration: underline;'>Powerlifting | Mondiaux-2019</span>:<br><span style='color:red;'>Lyès Boughalem (+120 kg) sacré pour la 6ème fois</span>

L’Algérien Lyès Bougha

lem (+120 kg) a été sacré champion du monde de powerlifting pour la 6e fois, samedi lors de la dernière journée des épreuves de la 9e édition des Championnats du monde classique (cadets, juniors et seniors/hommes et dames), disputées à Helsingborg (Suède).

Lors de son passage, Boughalem a battu le record du monde du «Développé-couché» (Bench press) avec une barre à 290 kg. L’Algérien a également décroché une médaille de bronze au squat. Deux autres algériens se sont distingués lors de cette journée. Il s’agit Mohamed Sahad (105 kg) qui a pris la médaille d’argent au squat et Amar Kenan (-93 kg) également deuxième de l’épreuve du squat. L’Algérie termine sur la 3e place du classement générale avec 9 médailles (1 or, 4 argent, 4 bronze), derrière les Etats-Unis (1er) et la Russie (2e). Les autres breloques algériennes ont été remportées pas Dib Hamou (120 kg) qui a réussi à décrocher deux médailles (argent et bronze) dans les épreuves réservées aux juniors. En seniors, c’est Fateh Toubal (83 kg) qui s’est distingué en s’adjugeant deux breloques (argent, bronze), alors que la cinquième médaille algérienne est revenue à Mohamed Lakhla qui a remporté le bronze de la catégorie des (59 kg). Les Mondiaux d’Helsingborg ont regroupé plus de 900 powerlifters représentant 68 pays. Lors de la précédente édition à Calgary, la sélection algérienne avait terminé les mondiaux en 4e position par équipes, derrière les Etats-Unis, le Canada (pays hôte) et la Russie. En individuel, les powerlifters algériens étaient revenus avec une moisson de 7 médailles (4 or, 2 argent et 1 bronze). (