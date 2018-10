<span style='text-decoration: underline;'>Paiement de l’assurance voyage en ligne </span>:<br><span style='color:red;'>Macir Vie signe une convention avec Algérie Poste</span>

La compagnie d’assurance Macir Vie a lancé depuis hier sa seconde offre «d’E-Paiement Edahabia», avec Algérie Poste, et ce, dans le but du règlement de l’assurance voyage.

Ainsi, le PDG de Macir Vie, Hakim Soufi a estimé, hier lors de la cérémonie officielle co-organisée avec Algérie Poste, que le E-Paiement représente aujourd’hui une portion remarquable et en pleine croissance du chiffre d’affaires en assurances voyage de Macir Vie. «Nous devenons une entreprise dotée d’un réseau omnicanal et nous nous orientons vers un modèle « phygital » avec des agences physiques, mais également une vraie solution digitale grâce à notre site et notre présence sur les réseaux sociaux», a-t-il dit et d’ajouter «en plus, cela ouvre à notre compagnie le privilège de travailler avec une institution aussi prestigieuse que la Poste qui enregistre 207 milliards de dinars en transactions monétiques. «. Ceci, souligne le responsable, «nous permettra de générer un effet de levier à même de rediriger une partie de ce flux vers des opérations d’E-Paiement sur notre site.»

Dans son discours, le patron de Macir Vie dira «c’est donc une véritable économie numérique que nous voyons naître à travers ce partenariat d’exception et je remercie, au nom de notre compagnie et en mon nom personnel, le premier responsable de la poste algérienne ainsi que toutes les équipes qui nous ont donné cette véritable opportunité de travailler de concert sur ce qui va dessiner l’économie du Futur en Algérie». De ce fait, étant à l’écoute de ses clients, Macir Vie donne la possibilité aux détenteurs de cartes EDAHABIA de la Poste de pouvoir souscrire directement de leur PC, Tablettes et smartphones à leur assurance voyage. Cette nouvelle offre représente non seulement un gain de temps mais également une économie, à travers une réduction de 15% à vie lorsque les clients souscrivent à leurs contrats via la plateforme en ligne d’E-Paiement de Macir Vie.

Ainsi, Macir Vie devient la première compagnie d’assurance à proposer un portail de souscription, de gestion et de paiement en ligne. Ce service, selon des explications fournies aux présents, «permet à tout détenteur de carte CIB de souscrire facilement à un contrat d’assurance voyage sans se rendre aux points de vente Macir Vie, 7j/7, 24h/24.».

Disponible sur le site www.macirvie.com, il s’agit de la première offre de paiement en ligne proposée aux 7.492.508 porteurs de cartes CCP et ouvre à la compagnie Macir Vie un accès aux 18 millions de clients détenteurs de comptes courants postaux. A travers cette innovation, Macir Vie renouvelle sa volonté de digitaliser ses processus de paiement, et surtout de vulgariser le paiement en ligne en Algérie, afin d’offrir à ses clients tous les outils nécessaires à la souscription de l’assurance voyage. Ce service, rappelons-le, intervient une année après le lancement de sa première offre E-Paiement. Cette nouveauté inscrit Macir Vie comme «le leader algérien» de la digitalisation financière dans le secteur des assurances de personnes.

