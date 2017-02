Le candidat à l’élection présidentielle française est arrivé hier à Alger dans le cadre d’une visite… De courtoisie. Ce n’est certainement pas l’occasion pour ressortir la sempiternelle question des visas. Au jour d’aujourd’hui, Emanuel Macron n’est pas en position d’en parler. Il est venu surtout, pour trouver des soutiens ou tout au moins se convaincre qu’il a la posture d’un présidentiable. Pour ce faire, l’étape d’Alger est incontournable.

L’ancien ministre de l’Economie qui a accompagné l’ex-Premier ministre français Manuel Vals à Alger, à l’occasion de la tenue de la Haute Commission mixte Economique Algéro-française, n’est donc pas un étranger pour ses homologues algériens. Ces derniers, ont sans doute eu le temps, d’apprécier les points forts et les points faibles de ce jeune politique qui donne l’impression de ne pas être dans le même registre que Manuel Vals.

En tout cas, on ne voit pas dans l’attitude de Macron, ni dans son discours, cette propension qu’avait l’ancien Premier ministre français, à systématiquement s’aplatir devant les sionistes. On ne sent également pas une quelconque animosité ou nostalgie propre aux politiques français, de la génération qui précède la sienne.

En effet, le candidat qui revendique le soutien de «la jeunesse française», semble échapper à logique de «la France de papa», qui s’étendait de Dunkerque à Tamanrasset. En tout cas, tout semble plaider en faveur d’une candidature qui annonce des perspectives apaisantes dans les relations entre l‘Algérie et la France. Mais il serait imprudent d’aller vite en besogne et prédire une nouvelle lune de miel entre Alger et Paris. Elle pourrait effectivement voir le jour, mais il faut s’attendre à ce que la «nouvelle amitié» soit de courte durée.

Comme cela avait été le cas, sous Sarkozy et Hollande, la France est toujours rattrapée par ses vieux démons. Tous les présidents de la cinquième République française ont ceci d’inquiétant, c’est qu’ils vivent dans l’espoir d’une amnésie historique algérienne. Lorsqu’ils se rendent compte que la République algérienne ne veut pas monnayer sa mémoire, ils se recroquevillent et laissent passer le quinquennat.

Par Smaïl Daoudi