<span style='text-decoration: underline;'>Mohamed Hattab</span>:<br><span style='color:red;'>«Madjer est une icone, mais il n’a pas eu autant de réussite en tant qu’entraîneur»</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a estimé samedi soir à Tarragone (Espagne), que le sélectionneur de l’équipe algérienne de football, Rabah Madjer, était un «grand joueur», mais les choses «n’ont pas suivi» lorsqu’il a pris la barre technique des Verts.

«Le football est un phénomène de société et notre peuple n’est pas heureux des résultats de notre sélection. Nous devons naturellement être à l’écoute de ses Madjer était un grand joueur, une icone même, mais en tant que sélectionneur il n’a pas eu autant de réussite», a déclaré le ministre. M. Hattab a fait cette déclaration à partir de Cap Salou dans la banlieue de Tarragone, où sont hébergés les journalistes algériens chargés de la couverture des jeux méditerranéens 2018.

De son côté le président du Comité olympique et Sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, a assuré faire «entière confiance» en la Fédération algérienne de football (FAF) pour redresser la situation. «J’ai toujours dit que la question du sélectionneur national était du ressort de la FAF, qui est gérée par des responsables respectables et capables de prendre les décisions qui s’imposent», a indiqué M. Berraf. Le bureau fédéral de la FAF se réunira dimanche et devrait se prononcer sur l’avenir de l’ancien attaquant du FC Porto à la tête des Verts. La délégation médiatique algérienne est l’une des plus importantes à Tarragone avec 59 journalistes présents en terre ibérique. «A l’instar des athlètes que nous avons visité ce matin, je suis là car vous êtes aussi les représentants du pays dans ce rendez-vous de l’élite méditerranéenne. C’est mon devoir de venir vous rendre visite et de voir dans quelle conditions vous êtes hébergés et les moyens de travail mis à votre disposition pour accomplir votre mission», a dit le ministre par ailleurs.

D’autre part, M. Hattab a estimé que les athlètes algériens ont du potentiel dans toutes les disciplines et peuvent se distinguer lors des rendez-vous internationaux.

L’Algérie a décroché sa première médaille (bronze) samedi lors de la 2e journée des JM-2018 úuvre du Karatéka Walid Bouabaoub dans la catégorie des moins de 75 kg.