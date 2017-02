L’actualité nationale, régionale et internationale, connaît, ces derniers jours un coup d’accélérateur. L’opinion publique nationale ne peut occulter ce qui se passe en Algérie et en dehors, pour la simple raison que d’une manière ou d’une autre, le pays sera concerné. Mais il faut bien se rendre à l’évidence que dans ce monde mouvant, il est un sujet congelé par la force des choses, mais rien ne semble le réanimer. Il s’agit du projet d’édification de l’UMA.

Alors que le monde est sens dessus dessous, les Maghrébins ne parviennent pas à s’entendre sur un probable sommet. Cette incapacité à se prendre en charge est un mal récurrent et spécifique à cette région du monde.

En 23 années de brouille au sein de l’espace maghrébin, les opinions publiques des cinq pays ont fini par comprendre la fonction de cette union fantôme, à savoir qu’elle donne aux dirigeants maghrébins l’impression de faire quelque chose, d’activer dans le sens d’une intégration sérieuse et effective. Mais les Maghrébins d’en bas le savent très bien, il n’y aura rien du tout. Et les ministres des Affaires étrangères qui se font des promesses de réunions fictives en fabriqueront d’autres pour les années à venir.

La triste réalité de l’ensemble magrébin n’intéresse pas grand monde, parmi les grands pays partenaires. Même son fameux potentiel de consommateurs n’est pas vraiment au top des préoccupations des multinationales. Ils sont parvenus à s’ouvrir un à un tous les marchés de la région, sans avoir à attendre que les dirigeants des cinq nations qui, soit dit en passant, partagent les mêmes langues, arabe et tamazight, la même religion et même la même histoire antique. Bref, à voir de plus près, le Maghreb est en réalité un seul pays, divisé par les colonisateurs que les indépendances ne parviennent pas ressouder.

Cela étant dit, la question n’est même plus culturelle ou économique, elle relève du bon sens ! Comment peut-on ne pas s’entendre sur un Sommet, lorsqu’on est obligé à vivre tout le temps ensemble et l’on n’a pas, alors pas du tout, l’envie de se faire la guerre.

Voilà donc la réalité du Maghreb: des voisins qui n’ont pas de raison de se détester, mais ne s’aiment pas pour autant.

Par Smaïl Daoudi