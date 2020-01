<span style='text-decoration: underline;'>Meilleur joueur maghrébin 2019</span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez élu pour la 3ème fois</span>

L’international algérien de Manchester City Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur maghrébin de l’année 2019, devant le Marocain Hakim Ziyech et l’autre Algérien Ramy Bensebaïni, lors du sondage du magazine France Football.

Après 2015 et 2016, le capitaine de la sélection algérienne a été honoré pour la troisième fois par les internautes de FF. Il est également le troisième joueur algérien plébiscité avec Islam Slimani (2013) et Yacine Brahimi (2014). En 2019, mise à part la Ligue des champions, Riyad Mahrez a tout gagné : Premier League, FA Cup, League Cup et Community Shield en Angleterre. Mais son année restera marquée à jamais par le sacre africain de l’Algérie en Egypte l’été dernier. Le joueur algérien succède au Tunisien Anice Badri, vainqueur de la précédente édition. Mahrez termine devant un autre pied gauche magique, celui du Marocain Hakim Ziyech. Le natif de Dronten (Pays-Bas) finit encore une fois sur le podium après une année exceptionnelle sous les couleurs de l’Ajax d’Amsterdam. Enfin, un autre beau pied gauche se glisse sur le podium : Ramy Bensebaïni. Le défenseur des «Verts» a été convaincant avec Rennes (vainqueur de la Coupe de France, notamment) et puis sous les couleurs du Borussia Monchengladbach, son nouveau club. Champion d’Afrique avec l’Algérie, il a montré du caractère en Egypte. Plus de 45.000 internautes ont pris part au vote en ligne.