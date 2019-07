<span style='text-decoration: underline;'>Algérie 2 – Nigeria 1</span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez envoie les Verts en finale et fait chavirer l’Algérie!</span>

Les Verts ont logiquement composté le ticket menant en finale après avoir pris le dessus sur des Super Aigles qui n’étaient point une foudre de guerre.

Après son sacre de 1990, le team algérien aura l’honneur d’être présent en finale pour la troisième fois de son histoire. Pour ce match et sans doute échaudés par la stressante joute élaborée face aux Eléphants , les capés de Belmadi voulaient coûte que coûte marquer leur territoire face au team du Nigéria et par là même parer à toute fâcheuse éventualité ; la première occase aura lieu par l’entremise de Mahrez qui verra son essai repoussé par le liftier Akpeyi , la balle fut reprise par Bennacer avant d’être dégagé par un défenseur(8‘) , bis répétita à la 16‘ et ce, suite à un coup franc botté par Bennacer , Bensebaini reprendra d’un joli heading le cuir qui passe de peu au dessus de la transversale ; M’bolhi se mettra en exergue en parant un bolide tiré par Chuckweze( 20’ ), Bounedjah a failli ouvrir la marque avant de voir Akpeyi s’interposer avec brio(26‘) , ce même Bounedjah donnera du fil à retordre à une défense aux abois avant de voir Collins lober son propre gardien(34’ , ce ne fut que partie remise , Mahrez effectuera une superbe remise qui sera détournée par Troost – Ekong dans ses propres filets(39‘), un but qui vaudra son pesant d’or confirmant bel et bien la domination des Verts durant ce premier half. A la 52‘,le vis-à-vis donnera du piment à l’arrière garde algérienne par l’entremise d’un coup franc bien botté par Etebo avant que n’intervienne ce pénalty un peu bizarre et ce suite à une main involontaire de Mandi , pire la VAR , censée rétablir ses droits quand aux actions litigieuses , s’en donna à cœur joie pour offrir du pain béni aux Super Aigles qui ne s’attendaient point à cette offrande , Ighalo en profitera pour remettre les deux équipes sur la même longueur d’onde(70’). Revigoré par l’égalisation, le team nigérian a failli doubler la mise par Iwobi qui trouvera devant lui un M’bolhi impérial(80‘), Belaili sera privé d’un pénalty indiscutable alors qu’il venait d’être bousculé en pleine surface de réparation (83‘) , une autre aberration , Bennacer ripostera par un boulet qui percutera la barre transversale nigérianne(87‘) avant que Mahrez d’un superbe et indélibile coup franc qui ne laissa aucune chance au portier des Super Aigles mettant les Fennecs sur la voie royale d’une troisième finale qui par ricochet, sera sertie d’une deuxième étoile mille fois méritée eu égard au colossal parcours de cette EN qui a inversé en sa faveur tous les pronostics qui ne la donnaient point favorite pour cette 32éme édition.