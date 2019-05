<span style='text-decoration: underline;'>Premier league anglaise de football/ Manchester City</span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez : «Je suis très heureux ici, je n’irai nulle part»</span>

L’ailier international algérien de Manchester City Riyad Mahrez a écarté l’idée de quitter son club, fraîchement auréolé de son titre de champion d’Angleterre de football, en dépit d’un faible temps de jeu.

«Je suis très heureux ici. Je n’irai nulle part. Je refuse de partir parce que je ne joue pas. Cela fait partie du jeu. Je dois être fort. Cela fait partie de ma personnalité, je ne me cache jamais des choses», a affirmé Mahrez, cité lundi soir par le site Manchester Evening News. Mahrez (28 ans) s’est adjugé le titre de champion d’Angleterre pour la deuxième fois de sa carrière, après celui remporté en 2016 sous les couleurs de Leicester City. Dimanche sur la pelouse de Brighton & Hove Albion (4-1), l’ancien havrais a signé un retour gagnant dans le onze de départ en marquant un but et distillant une passe décisive. Man City a terminé en tête avec 98 points, devançant d’une longueur Liverpool. Il s’agit du sixième titre pour les «Cityzens» après 1937, 1968, 2012, 2014 et 2018. L’Algérien avait rejoint le club mancunien l’été dernier pour un contrat de cinq ans contre un chèque de 68 millions d’euros. Il compte 27 apparitions en championnat dont 14 titularisations avec, à la clé, un bilan de 12 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues.