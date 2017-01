Mahrez promet de réaliser un «bon parcours»

L’international algérien, Riyad Mahrez, a promis que ses coéquipiers et lui vont tout faire pour réaliser «une bonne Coupe d’Afrique », avant quelques jours du coup d’envoi de la fête footballistique continentale qu’abritera le Gabon du 14 janvier au 5 février.

«Nous allons faire en sorte de réaliser une bonne Coupe d’Afrique. Nous travaillons d’arrache pied pour être au rendez-vous», a déclaré Mahrez lundi soir au micro de la télévision nationale. Après avoir hypothéqué leurs chances de qualification au Mondial-2018 (nul contre le Cameroun et défaite face au Nigeria), les Verts sont sous une forte pression, estiment les spécialistes. Ils sont censés rectifier le tir lors du rendez-vous gabonais. A la CAN, ils évolueront dans le groupe B domicilié à Franceville et composé également du Zimbabwe, de la Tunisie et du Sénégal. Revenant sur son récent trophée de meilleur joueur africain en 2016 que lui a attribué la Confédération africaine de football (CAF), le joueur de Leicester City, champion d’Angleterre en titre, s’est dit «fier» de cette distinction, assurant qu’elle va le motiver, ainsi que le reste de ses coéquipiers avant la CAN, une épreuve à laquelle il participera pour la deuxième fois de sa carrière.