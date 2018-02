<span style='text-decoration: underline;'>Leicester City </span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez reprend l’entrainement</span>

Le milieu international algérien de Leicester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez, absent depuis le 29 janvier pour protester contre son transfert avorté cet hiver à Manchester City, a pris part ce vendredi à l’intégralité de la séance d’entrainement, rapporte Sky Sports.

L’attaquant algérien avait le sourire aux lèvres et la blague facile d’après les journalistes présents sur place, dont celui de Sky Sports. Le joueur algérien, qui a écopé d’une amende de 240.000 livres (272.000 euros) pour ces absences répétées, a refait son apparition vendredi matin au centre d’entrainement des «Foxes» en compagnie de son agent.

Si l’entraineur de Leicester le Français Claude Puel a expliqué jeudi que Mahrez ne jouerait pas contre Manchester City, samedi (18h30) dans le cadre de la 27e journée du championnat, les médias locaux estiment qu’il pourrait quand même prendre part à ce duel face à l’équipe qui voulait l’acheter lors du mercato d’hiver.

Mahrez a déjà raté les deux dernières sorties des «Foxes» en championnat : en déplacement face à Everton (défaite 2-1) et à domicile face à Swansea (1-1). Avant de recourir au boycott de son équipe, l’ailier algérien restait sur 8 buts inscrits et 7 passes décisives en 24 matchs de Premier league.

Arrivé du Havre AC (Ligue 2/ France) en janvier 2014 contre une modique somme de 400.000 euros, Mahrez est rapidement devenu un joueur majeur de Leicester, qu’il a mené au titre surprise de champion d’Angleterre lors de la saison 2015-2016. Leicester a rejeté lors mercato d’hiver quatre offres parvenues de Manchester City, dont la dernière est estimée à 74 millions d’euros en plus d’un joueur qui devait être inclus dans l’opération.