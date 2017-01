<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2017 | Algérie 2 – Zimbabwe 2</span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez sauve les Verts</span>

Pour cette première mi-temps, les Verts ont carrément perdu le nord devant le néophyte de cette édition, et c’est en toute logique que les Warriors de Pasuwa, ont pris l’ avantage et auraient pu facilement ajouter un autre but, n’eut été la vista de M’bolhi qui n’a fait que maintenir les Verts avant un naufrage qui aurait définitivement scellé la partie durant ce premier half, et dire que c’est les Fennecs qui ont ouvert le score par l’entremise du remuant Mahrez bien servi par Slimani, on jouait déjà la 15‘ et au moment ou les fans algériens jubilaient sur ce but, les Warriors ne trouvèrent aucune difficulté pour rétablir l’équilibre par un poison nommé Mahachi qui dans un angle fermé trompera M’bolhi comme à la parade (17‘), le team Jaune maintient la pression et c’est Mushekwi qui a faillit sonner le glas, en donnant un caviar à Billiat qui trouva devant lui un M’bolhi impérial (22‘) et sur un raid des camarades de Billiat, Belkhiter sans doute pressé ne trouva pas mieux que de commettre une faute sur un attaquant et ce en plein carré de vérité, la sanction fut transformée avec brio par Mushekwi (29‘), par la suite les protégés de Leekens sortiront de leurs coquilles par le biais de trois coup francs successifs qui n’apporteront rien.

La seconde mi-temps démarra tambour battant avec un réveil des Verts sans doute sermonnés par Leekens et de ce fait loupèrent beaucoup d’occasions par Bentaleb (55‘), Brahimi (57‘), Bensebaini qui trouve la transversale (59’), l’arbitre omettra de siffler un pénalty en faveur de Mahrez qui fut arrêté d’une façon litigieuse par le gardien des Warriors (60‘) Mahrez encore lui manque d’un rien l’égalisation (67‘), la domination des verts fut récompensée par un joli but inscrit par Mahrez, qui sauva le Fennec par un doublé et l’on peut dire franchement que les Verts sont passés près de la correctionnelle et doivent en tout état de cause revoir un système défaillant car la Tunisie et le Sénégal seront une autre paire de manche, ajoutons à cela l’assurance de Mbolhi qui sauva l’équipe d’une défaite certaine.

A.Remas