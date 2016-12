<span style='text-decoration: underline;'>MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN</span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez, Slimani et Ghoulam nommés par «France Football»</span>

Les internationaux algériens, Riyad Mahrez, Islam Slimani et Fawzi Ghoulam, sont nommés pour le trophée de meilleur joueur maghrébin de l’année 2016 qu’attribue le bi-hébdomadaire “France Football’’, indique cette publication samedi.

Mahrez, Slimani (Leicester City, Angleterre) et Ghoulam (Naples, Italie) sont concurrencés par les Marocains, Younes Belhedna (Nice, France), Sofiane Boufal (Southampton, Angleterre) et Hakim Ziyache (Ajax, Pays bas), ainsi que les Tunisiens, Aymen Abdennour (Valence, Espagne), Wahbi Khazri (Bordeaux, France) et Ali Maaloul (Ahly, Egypte). Le meilleur joueur maghrébin sera déclaré à l’issue d’une opération de vote à laquelle participe le public et qui se poursuivra jusqu’au 6 janvier prochain, indique le journal. C’est Mahrez qui s’est adjugé le trophée en 2015 lorsqu’il avait succédé à son compatriote Yacine Brahimi (FC Porto, Portugal), sacré en 2014.