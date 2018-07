Les prix du pétrole connaissent ces derniers jours, une hausse significative. La barre des 80 dollars que l’on croyait impossible à atteindre il y a quelques mois seulement, est déjà atteinte et rien ne dit, pour le moment, qu’il puisse y avoir une chute brutale dans un avenir immédiat.

Il faut dire que les tensions qui caractérisent les relations internationales depuis peu, plaident pour le maintien d’une courbe haussière. La guerre commerciale planétaire qui secoue les économies majeures, pousse vers un déséquilibre qui joue en faveur des pays exportateurs de pétrole. Les décisions du président américain jumelées à la position des pays Opep et non Opep, poussent vers cette situation, un peu inespérée, il faut l’admettre.

Ce qui est sûr, c’est qu’on est loin et même très loin de la crise de 2014. Les peurs qui avaient saisi les pays producteurs ne sont plus de mise aujourd’hui et même si le marché reste encore volatile, il n’empêche que les choses ont nettement viré vers le positif. Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, l’a clairement exprimé ce jeudi, déclarant que «le monde a connu vers la fin de 2014 et durant les années 2015 et 2016, une période de récession de l’activité économique entrainant un recul de la demande et une grande baisse des cours du pétrole, ajoutant plus loin que «la décision historique, prise le 28 septembre 2016 en Algérie par les pays OPEP et non-Opep, a permis une augmentation des cours en 2017 et une relance des investissements». Une situation bénéfique qui a permis à l’Algérie de voir ses recettes des exportations pétrolières atteindre 33,2 milliards de dollars en 2017, avec une augmentation de 19,1% par rapport à l’année 2016. Et au ministre de sortir avec cette conclusion: «Tous les indicateurs démontrent que le secteur de l’Energie se porte bien et que des réalisations ont été accomplies».

L’année 2018 se présente sous des auspices encore meilleures que 2017, et à ce rythme, la crise financière qui a frappé notre pays, recule de plus en plus. Mais la question centrale qui se pose aujourd’hui, à la lumière de ces nouvelles donnes, c’est de savoir si les décisions qui ont vu le jour au lendemain de cette crise et qui consistaient à couper le cordon ombilical entre l’économie et la dépendance aux hydrocarbures, sera vraiment le cap qui guidera dorénavant nos grands choix de développement à l’avenir.

