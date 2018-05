Voilà une avec polémique dont pouvait se passer le secteur de l’Education. Cette histoire d’annulation de l’examen du BEM n’avait initialement pas lieu d’être si les termes avaient été utilisés à leur place. Mais passons, la ministre a vite réagi et apporté un démenti catégorique et tenté d’étouffer la polémique.

Mais, il faut convenir que c’est un cadre du ministère qui avait ouvert le débat, et même s’il n’a pas été tranchant, il a néanmoins, laissé planer le doute que la presse a vite compris, à l’unanimité, comme une question tranchée. Et il faut dire que l’info n’était pas aussi saugrenue que cela puisqu’il existe vraiment une commission qui devait se pencher sur le sujet. Mais la riposte plutôt rapide de la ministre s’est voulu une fin claire d’évacuation de ce sujet. A se demander pourquoi cet empressement de Benghebrit à vouloir étouffer le dossier et si tout cela ne cache pas une certaine incompréhension (pour ne pas dire autre chose) au sein même des équipes du ministère. Ensuite, il y avait une question de timing. On pouvait ne pas parler de la suppression d’un examen le jour où des milliers d’enfants étaient face à leurs copies. Tout cela ne faisait pas bon ménage et il était urgent donc d’évacuer la chose quitte à nier complètement l’existence d’une telle réflexion au sein du ministère.

Alors est-ce à dire que l’incident est clos et que ce dossier de suppression de l’examen du BEM comme celui de la cinquième année primaire ne sera pas remis sur la table avec la prochaine rentrée scolaire. Rien n’est moins sûr et il faut s’attendre à tout, même si on n’a pas à douter des dires de la ministre, mais il reste à attendre la prochaine rentrée et les différentes réformes annoncées et reportées à chaque fois pour s’en faire une idée claire et catégorique, notamment en ce qui concerne l’examen du BAC.

En tous les cas, avec le secteur de l’Education, nous ne sommes pas à la première polémique et ce ne sera sûrement pas la dernière, surtout que la ministre ne lâche rien et semble décidée à mettre l’école algérienne sur les bons rails de l’ouverture et du progrès et ce, malgré les multiples attaques, souvent basses et mensongères, auxquelles elle a du faire face depuis son arrivée à la tête de ce très sensible secteur.

Par Abdelmadjid.Blidi