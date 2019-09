«Maison de presse»: Un projet aux oubliettes…

Un projet de «Maison de presse», présenté comme un véritable «centre des médias» moderne et fonctionnel, devant, pourquoi pas, renforcer le rang et le statut de la capitale oranaise promise à de grandes ambitions, a été évoqué il y a déjà plus de quinze ans. Un ancien Wali, devenu ministre de la Santé, avait même ordonné aux services concernés, le lancement d’une étude en impliquant les journalistes de la Wilaya lors d’une grande rencontre à l’hémicycle de la Wilaya. Mais face aux déficits, aux retards et aux inepties marquant d’autres dossiers autrement plus urgents et plus sensibles, cette affaire de maison de presse à Oran, allait d’année en année être remisée dans les tiroirs des décideurs soucieux de gérer leur feuille de route officielle déjà bien chargée. Les projets en cours ou à lancer, les logements, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures routières, l’hygiène, l’assainissement, les voileries, l’amélioration urbaine et bien d’autres questions restent toujours inscrites dans l’agenda des responsables locaux successifs, qui, pour la plupart, considèrent au final qu’un projet de «maison de presse» pour Oran, ne sert que d’effet d’annonce servant à crédibiliser les discours et les engagements. Pourtant, toutes les métropoles à travers le bassin méditerranéen disposent de ce genre d’infrastructure permettant aux professionnels des médias, de se rencontrer dans un cadre convivial, de dynamiser et d’animer leur secteur d’activité par des réunions, des présentations littéraires, des conférences et des débats hors des enceintes officielles de l’administration locale.

A l’heure où Oran doit se préparer à l’accueil des jeux méditerranéens de 2021, beaucoup espéraient que le dossier «Maison de presse» allait peut-être sortir de l’oubli. L’ex-wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi, gardera le mérite d’avoir affecté une structure existante, l’ancien siège de l’Organisation des moudjahidines au centre-ville, aux journalistes et correspondants de la wilaya d’Oran. Mais, rien n’a été entrepris pour concrétiser l’action. Beaucoup se demandent d’ailleurs, pourquoi, lors du récent passage du Ministre de la Communication à Oran, la question n’a pas été évoquée.

Il est vrai que la presse ne figure pas dans la liste des revendications populaires liées au droit d’accès à des conditions de vie décente: la santé, le logement, l’école, l’emploi et le cadre urbain collectif, sont autant de fronts de combat contre la régression et la misère sociale. Mais la presse, vecteur de consolidation de la liberté d’expression, mérite bien un meilleur «traitement» et une meilleure réponse à ses déficits et à ses besoins…

Par S.Benali