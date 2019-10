<span style='text-decoration: underline;'>Jeux olympiques 2020</span>:<br><span style='color:red;'>Makhloufi: «La préparation se fera en altitude»</span>

Le vice-champion du monde du 1500m, Taoufik Makhloufi, compte continuer sa préparation en prévision des prochains Jeux olympiques-2020 (Tokyo – Japon), en altitude, a-t-il indiqué dimanche à Alger.

“ Le programme de préparation n’a pas encore été finalisé mais ce qui est sûr,

c’est qu’il y aura des stages en hauteurs, ce sera entre les Etats-Unis, le Kenya ou l’Afrique du Sud. Le reste du temps, je serai en Europe. La préparation en vue des JO-2020 a été entamée depuis un an et les derniers Mondiaux au Qatar ne sont qu’une étape intermédiaire», a déclaré Makhloufi lors de la réception organisée en son honneur par l’opérateur de téléphonie mobile, Mobilis. Le natif de Souk-Ahras s’est engagé à continuer d’honorer le pays lors des prochaines manifestations sportives pour «écrire l’histoire et enrichir le palmarès du sport algérien’’. “”Je vais essayer de faire le maximum et travailler durement pour représenter l’Algérie dignement. Je vais continuer à préparer les JO de Tokyo, les Jeux méditerranéens d’Oran de 2021 et les Mondiaux de 2021″. Selon le vice-champion olympique-2016 du 800 et 1500m, la «patience’’ et le “”travail sérieux’’ sont les clés de sa réussite malgré les moments difficiles qu’il a vécus après 2016. “”Après 2016, j’ai eu des soucis avec mon entraîneur et des problèmes de santé, mais par la suite, tout est rentré dans l’ordre. Le secret qui m’a permis de garder mon niveau malgré ma longue absence, c’est l’amour de la victoire et la patience au travail. Il fallait faire des sacrifices pour atteindre mes objectifs», a-t-il conclu. A cette occasion, Makhloufi a été honoré par le P-dg de Mobilis, Bellal Mekkid, qui lui a décerné le «Bouclier de considération». “”Je suis très heureux de recevoir au siège de Mobilis un champion algérien qui a honoré la nation lors des différentes manifestations sportives. C’est un homme qui s’est donné à fond et sacrifié pour mettre l’Algérie au-devant de la scène internationale’’, a-t-il témoigné.