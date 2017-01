<span style='text-decoration: underline;'>Algerian Olympic and Sports Awards-2016</span>:<br><span style='color:red;'>Makhloufi, Rouba et Melih, sacrés meilleurs athlètes</span>

L’ athlète algérien, Taoufik Makhloufi, la rameuse Amina Rouba ainsi que la nageuse Amel Melih, ont été sacrés meilleurs athlètes de l’année 2016, à l’occasion de la 3e édition d’Algerian Olympic and Sports Awards, organisée jeudi soir par le Comité olympique et sportif algérien (COA).

Makhloufi a été récompensé pour ses deux médailles d’argent remportées aux 1500m et 800m des jeux Olympiques de Rio 2016, alors que le trophée de la meilleure athlète féminine a été attribué à Rouba (Aviron) et Melih (Natation) pour leurs titres de championne d’Afrique. Le trophée du meilleur espoir masculin a été attribué à l’athlète de la lutte gréco-romaine, Sid Azara Bachir (85 kg), médaillé de bronze aux derniers championnats du monde de Macon en France. Chez les filles, le Prix de la meilleure athlète espoir est revenu à Fatma Zohra Hirech (haltérophilie), âgée seulement de 16 ans, pour ses bonnes charges aux JO de Rio, en étant athlète junior. Le handisport algérien a été également à l’honneur avec la consécration d’Abdelatif Bekka, champion paralympique au 1500 m à Rio, et Nassima Saifi, médaillée d’or (disque) et d’argent (poids) aux JP-2016. Pour sa part, le président de la Fédération algérienne de handisport (FAHS), Rachid Haddad, s’est vu attribuer le trophée du meilleur dirigeant sportif de l’année 2016.

Le trophée de la meilleure équipe féminine a été remporté par les basketteuses du GS Pétroliers, championnes arabes à Amman et quart de finaliste aux championnats d’Afrique de Maputo (Mozambique).

Celui de la meilleure équipe masculine de l’année a été remis au pensionnaire de la Ligue 1 professionnelle de football, le MO Béjaia, finaliste de la Coupe des Confédérations (CAF). Par ailleurs, le Prix spécial pour l’ensemble de la carrière de dirigeant sportif a été décerné à Feriel Salhi (Escrime). Les champions olympiques du 1500 m, Hassiba Boulmerka et Nouredine Morceli ont reçu également le prix spécial pour l’ensemble de leur carrière d’athlète. Des Prix spéciaux ont été attribués aux athlètes Baya Rahouli (athlétisme), Soraya Haddad (Judo), Salima Souakri (Judo) et Fatma Zohra Oukazi (Volleyball) ainsi qu’à l’équipe nationale de football 1982.

Le prix spécial des meilleures organismes et institutions ayant servi le sport en 2016 a été attribué à la wilaya d’Alger et la wilaya d’Oran. Un prix de reconnaissance a été attribué, par ailleurs, par l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) et l’Union des Confédérations Sportives Africaines (UCSA) au gouvernement algérien pour l’ensemble des efforts en direction de l’Afrique. Le prix de la reconnaissance olympique et sportive nationale a été décerné au président de la République, Abdelaziz Bouteflika.