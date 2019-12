<span style='text-decoration: underline;'>Il a affiché son soutien au président de la République </span>:<br><span style='color:red;'>Makri se dit favorable à un dialogue national</span>

Comme prévu, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP); Abderrazak Makri, a affiché hier, ouvertement son adhésion à l’appel lancé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, d’entamer le dialogue national entre les différentes parties prenantes.

En effet, l’annonce a été faite hier par Abderrazak Makri lors d’une conférence de presse organisée au siège de son parti à Alger. Il dira qu’il considère que «les facteurs qui ont empêché l’amorce d’un dialogue, ne sont plus là avec notamment le départ des trois B exigé par le hirak comme préalable». Ainsi, estime le chef du MSP, «nous annonçons donc notre disposition à adhérer au processus de dialogue et à contribuer aux réformes». Sur ce, M. Makri avait indiqué le discours du candidat vainqueur, M. Abdelmadjid Tebboune après la proclamation des résultats, était «rassembleur» et à même «d’aider à atténuer» les tensions et à ouvrir les perspectives du dialogue et du consensus». D’ailleurs, pour le MSP, il est temps de dépasser les intérêts personnels, pour un avenir meilleur du pays. Le président du MSP dira que le président de la République «fera face à des défis économiques et sociaux importants», ceux qui peuvent créer des «mouvements sociaux» et donner ainsi la voie à l’opposition. «La nouvelle gouvernance fera aussi face à une situation internationale difficile, avec différents dangers dans la région», explique Makri qui dira que la nouvelle équipe dirigeante du pays, fera face à une opposition aguerrie, qui augmentera les revendications notamment avec les promesses électorales du président. «Notre devoir national est de donner la chance au nouveau président, en lui souhaitant la réussite de sa mission, une réussite pour tous les Algériens, ceux qui ont voté et ceux qui ont boudé l’élection», soutient Abderrazak Makri dans sa déclaration.

En outre, le conférencier a lancé un appel à l’adresse de Abdelmadjid Tebboune de faire une «lecture correcte de la scène politique et éviter les erreurs qui ont été commises par ses prédécesseurs et de faire attention aux corrompus et aux opportunistes.

Le chef du MSP a espéré que des mesures d’apaisement devraient être prises par le nouveau dirigeant, entre autres la libération des détenus du Hirak et de libérer la presse et les médias. Abderrazak Makri a souhaité aussi que le combat contre la corruption doit se concrétiser sur le terrain, affichant la disponibilité de son parti à apporter des solutions dans ce sens. Même chose pour les questions identitaires, sécuritaire et économique.

A souligner que le MSP a appelé à un dialogue transparent, sérieux, responsable, sincère et crédible en vue de corriger les erreurs et réaliser le consensus inclusif sur une vision, des mécanismes et des pratiques qui resserrent les rangs des Algériens, consacrent la volonté populaire, réalisent le développement économique, préservent la souveraineté nationale et garantissent un avenir prospère aux Algériens au présent et pour les générations futures. «Les mesures urgentes qui pourraient témoigner d’une intention sincère d’opérer des réformes constitutionnelles et juridiques, consistent en la protection des libertés individuelles et collectives, outre la libération des médias de toute sorte de pression et d’orientation», avaient indiqué les responsables du MSP.

