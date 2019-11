<span style='text-decoration: underline;'>Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes</span>:<br><span style='color:red;'>Malgré la promulgation d’une loi, les femmes subissent encore la violence</span>

Si l’on demandait à des citoyens ce que signifie pour lui le 25 novembre, certains vous répondront qu’ils n’ont pas la faculté de retenir la signification des dates, alors que d’autres même s’ils sont une minorité, se rappellent de cette date car elle les a marqués dans le plus profond d’eux même.

Il s’agit de la « Journée Internationale pour l’Elimination de la Violence contre les Femmes». Son origine remonte à 1960, lorsqu’en République Dominicaine les sœurs Mirabal furent assassinées parce qu’elles militaient pour leurs droits. Cela fait maintenant 56 ans et la femme continue à subir le joug de l’homme.

Quelques décennies plus tard, l’événement ne parvient toujours pas à capter l’attention de la communauté internationale… Pourtant, les sévices et tortures infligés par des hommes à des millions de femmes, sont bien réels et les colonnes de tous les journaux de la terre ne suffiraient pas si l’on voulait recenser la totalité de ces crimes. Alors qu’en Algérie et malgré le nombre de cas de violence à l’égard des femmes a été estimée à 7.500 cas de violences faites aux femmes, dont plus de la moitié de violences physiques Même si ce chiffre est loin de refléter la réalité sur le terrain.

Les femmes continuent à subir différentes sortes de violences, allant jusqu’à la mort. Tout comme il importe de s’interroger, est-ce que toutes les femmes battues ou violentées ont déposé plainte ou saisi la justice ? Hélas non, leur majorité continue à souffrir dans l’indifférence la plus totale.

On avance que des cellules d’écoute ont été créées pour venir en aide à ces pauvres malheureuses. Mais que peuvent ces cellules face au poids de la famille ou de la société. Les écouter allège un peu du malheur de ces dernières. Mais elles ont besoin de bien plus que cela. Elles ont surtout besoin d’avoir une assurance pour leur vie.

Ce qui n’est pas toujours le cas. Une femme qui dépose plainte contre un membre de sa famille se voit renier dans la majorité des cas. Ou cette autre qui ose montrer du doigt celui qui l’harcèle deviendra aux yeux des autres celle par qui le malheur arrive. Dans certains pays, elles sont réduites au silence car elles ont osé braver l’autorité du Mâle. Mais on continue de par le monde à marquer cette journée pour au moins faire le décompte de celles qui ont été humiliées, battues ou même tuées. Car une femme peut l’être dans certains pays.

Eh oui le crime d’honneur fait légion dans certaines contrées. Même si chez nous, on n’ose pas en parler. On tue une femme car elle s’est opposée à la décision des hommes même s’il s’agit de son jeune frère qui lui, a le droit de lui ôter la vie au nom d’un mythe.

F.Abdelkrim