<span style='text-decoration: underline;'>Ouverture solennelle de l’année universitaire à l’USTO </span>:<br><span style='color:red;'>Malgré les contraintes,… des réussites et des ambitions</span>

La cérémonie de l’ouverture solennelle de l’année universitaire 2018/2019 de l’université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf a eu lieu hier lundi 8 octobre, en présence des cadres et enseignants de l’université universitaire, des autorités locales, d’opérateurs partenaires de l’établissement universitaire et d’autres organismes impliqués dans le développement et la promotion de l’enseignement, de la recherche et l’innovation.

Dans son allocution d’ouverture, la Rectrice de l’USTO, Mme Nacéra Benharrats ,a mis en exergue le bilan et les résultats positifs enregistrés depuis la mise en oeuvre d’un Plan d’Action Stratégique élaboré, en concertation avec tous les membres de la communauté universitaire et qui permet à l’USTO Mohamed BOUDIAF «d’affirmer son métier, sa vision et ses valeurs». L’USTO Mohamed BOUDIAF semble en effet parvenir peu a peu à s’inscrire dans une dynamique de formation de pointe, de partenariat avec l’environnement social et économique ainsi que développement d’une Recherche-Développement ciblée. Présentant les principales données chiffrées, la Rectrice de l’université USTO a notamment indiqué que plus de 3 500 places pédagogiques ont été ouvertes cette année pour les nouveaux bacheliers dans six domaines de formation, comprenant 26 filières, dont trois filières à recrutement national (génie maritime, métallurgie et hydraulique).

L’Université USTO compte 37 spécialités de formation en licence et 69 en master. Deux nouveaux masters professionnels seront lancés cette année par cette université en partenariat avec la société nationale des hydrocarbures. Il s’agit du master de Corrosion et Protection destiné à former des spécialistes dans l’entretien des canalisations et des bacs de stockage d’hydrocarbures et du master en Génie des plastiques. L’USTOMB a également ouvert cette année universitaire ,6 postes budgétaires pour les enseignants toutes spécialités et 20 postes pour le personnel administratif. Il s’agit également de recruter 16 maîtres-assistants catégorie B pour résorber le déficit en encadrement de certaines matières dans les filières de l’informatique, du génie civil et de l’éducation physique et sportive, les mathématiques et la physique. On sait qu’en raison de la hausse importante du nombre des étudiants durant ces dernières années universitaires, l’université de l’USTO, à l’instar des autres établissements, enregistre un manque en encadrement.

Un déficit ressenti notamment dans certaines filières, telles que l’informatique, les mathématiques et l’ éducation physique et sportive. L’université a d’ailleurs lancé un avis de recrutement pour sélectionner des candidats intéressés par une carrière dans cet établissement universitaire . Intervenant à cette occasion au nom de tout le corps enseignant de l’université, Mme Boubekeur, promue cette année au grade de professeur, a judicieusement évoqué son parcours au sein de l’établissement depuis ses premières années d’études à L’USTO.

Rendant hommage aux enseignants et à tout l’encadrement, la professeur Boubeker , un «produit de l’université USTO,»Ils prouvent s’il le fallait les capacités et les qualités de cet établissement de renom qui accueille, on le sait, des étudiants venant parfois de toutes les wilayas du pays et même de l’étranger. A l’occasion de cette cérémonie d’ouverture de l’année universitaire, un cours inaugural a été présenté par le professeur Flazi Samir de la faculté de génie électrique sur la transition des combustibles fossiles aux énergies propres et renouvelables. Un thème d’actualité, devenu incontournable en cette conjoncture économique mondiale impliquant de nouveaux défis écologiques et environnementaux.

Benali Siyoucef