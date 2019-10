<span style='text-decoration: underline;'>Premier League</span>:<br><span style='color:red;'>Manchester City domine Aston Villa (3-0), Mahrez laissé sur le banc</span>

Manchester City s’est imposé facilement samedi à domicile face à Aston Villa (3-0), reprenant par l’occasion sa deuxième place au classement, dans le cadre de la 10e journée du championnat d’Angleterre. Accrochés à la pause (0-0), les «Cityzens» ont réussi à faire la différence grâce à Raheem Sterling (46e), Kevin de Bruyne (65e) puis Ilkay Gündogan (70e). L’ailier international algérien Riyad Mahrez a été laissé sur le banc des remplaçants. Le champion d’Angleterre a terminé la partie en infériorité numérique après l’expulsion de Fernandinho en fin de match pour un second carton jaune. Man City possède la meilleure attaque d’Angleterre, et sans doute du monde, à l’heure actuelle, avec 32 buts marqués en dix matches de championnat. Soit cinq de plus que la saison dernière au même stade de la compétition. En ouverture de cette journée, Leicester City est allé atomiser Southampton sur le score sans appel de 9 à 0.