Nous sommes le 27 décembre, à quatre jours des fêtes de fin d’année. Les politiciens occidentaux savourent déjà leurs vacances d’hiver en croisant les doigts pour qu’il n’y ait pas un autre attentat, comme celui de Berlin. On peut voir dans ce retrait des dirigeants occidentaux, une bonne nouvelle. Cela veut dire, qu’ils ne donneront pas de nouveaux ordres à leurs armées. Pas de nouvelle campagne donc. Les Syriens peuvent donc souffler en tout cas, les citoyens d’Alep, en attendant d’autres villes à libérer.

Mais, cette «accalmie» ne figure pas dans l’agenda des terroristes. Il n’existe aucun projet de repos hivernal pour Daech. Il n’y a pas qu’eux qui vont «sacrifier» leur congé. Mais tant que ce ne sont pas des Occidentaux qui meurent, c’est toujours supportable au plan diplomatique. Ce n’est pas très grave comme crise. Lorsque des Arabes meurent en cette période de l’année, les Américains font comme les trois singes, qui ne voient, ni n’entendent, ni parlent.

Un peu partout sur la planète, il semble que l’on retrouve sa quotidienneté. Avec ses larmes par ci, ses petites joies par-là, sa monotonie, ses morts, ses famines. En fait, c’est cela la norme. Et dans tout «ce cirque», seuls les plus riches demeureront les moins touchés par les affres de la vie en 2017. Ils continueront à mener la belle vie et à l’occasion, verseront quelques larmes de crocodile, lors de diners somptueux dont les recettes iront nourrir les pauvres d’Afrique et d’ailleurs. Ils en auront bonne conscience et iront pour l’année qui approche, solliciter les suffrages des populations qu’ils n’ont jamais réellement respectées.

Dire que les riches dirigent le monde, c’est défoncer des portes ouvertes. Mais ces dernières années, ils font bien plus que le diriger, ils le morcèlent, l’appauvrissent, bref le mènent vers à la catastrophe.

L’alternative existe-elle pour autant ? Il n’y a pas encore de réponse à cette question. Car, après leurs vacances, les dirigeants occidentaux se remettront à jouer au manège diplomatique avec la planète, en versant des milliards de litres de sang. Le reste, tout le reste, c’est de la littérature.

Par Smaïl Daoudi