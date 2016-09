<span style='text-decoration: underline;'>L’hygiène n’est pas respectée par les citoyens</span> :<br><span style='color:red;'>Manque de civisme en ce jour de l’Aid</span>

Alors que l’Office national de l’assainissement (ONA), a lancé une campagne de sensibilisation sous le mot d’ordre: «Prenez soin des réseaux d’assainissement», les citoyens ne respectent plus les normes d’hygiène et de propreté.

Lors du premier jour de l’Aid, les cités et quartiers se transforment en abattoirs collectifs dont les citoyens ne respectent que rarement, les règles sanitaires et d’hygiène. Ainsi, l’ambiance de la fête est souvent gâchée par la prolifération des déchets de moutons. L’incivisme de certains citoyens et le laxisme des sociétés de nettoyage ont laissé la situation se dégrader.

A la veille de l’Aid et comme à ses habitudes, l’ONA a exhorté les citoyens, à travers des SMS et des communiqués, à éviter de jeter les déchets dans les égouts et de s’abstenir de lever les tampons des regards. Et ce, en adoptant un simple geste qui se résume à mettre les déchets dans des sacs, afin de les évacuer vers une décharge adéquate. Ces actes d’incivisme peuvent provoquer l’obstruction des canalisations, et parfois même causer des débordements des eaux usées.

L’ONA avait souligné, que durant la célébration de la fête de “Aïd El Adha”, les réseaux d’assainissement se transforment en décharges où sont jetés les déchets liés au sacrifice des moutons. «Certains de ces déchets, tels que les cornes, les pattes ou la toison, ne peuvent être introduits dans les réseaux d’égouts car, pouvant occasionner l’obstruction des canalisations. Parfois même, dans certains quartiers, ils peuvent causer des débordements des eaux usées. Ces déchets peuvent aussi nuire, au bon fonctionnement des stations d’épuration explique-t-on.

Dans l’objectif d’éviter tout problème d’hygiène, l’Office a mobilisé les unités opérationnelles de l’ONA, de SEAAL, SEOR et SEACO, pour d’éventuelles interventions sur les réseaux d’assainissement et de surveillance des stations d’épuration, astreints à assurer des permanences durant les deux jours de l’Aïd El Adha. Mais cette mobilisation ne semble pas être satisfaisante, puisque les rues et les quartiers sont toujours sales.

Wahida Omessaoud