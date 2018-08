Manque de projection et de maîtrise des besoins

Comme chaque année en cette même période, la prochaine rentrée scolaire annoncée s’installe dans les priorités du calendrier des autorités locales. Après le Ramadhan, l’Aid El Fitr, le mouton de l’Aïd et les vicissitudes d’un été caniculaire, les familles modestes s’apprêtent à affronter les aléas de la rentrée. Mais peut-être bien plus que les dépenses incontournables ou la course après les manuels scolaires, c’est encore une fois les conditions d’accueil et de prise en charge des élèves et écoliers qui préoccupent parents d’élèves et enseignants. A Oran comme chaque année, la préparation de la rentrée fait l’objet depuis quelques jours des mêmes annonces et des mêmes promesses d’efficacité, du plan d’action avancé au chevet de l’école algérienne, toujours qualifiée par bon nombre de «sinistrés». Un constat peut-être abusif mais qui indique toutefois que beaucoup reste encore à faire pour assurer au secteur de l’Education et de l’enseignement, les meilleures conditions permettant d’atteindre un seuil de qualité honorable. Samedi dernier, on apprenait par la presse locale que la prochaine rentrée scolaire à Oran, allait connaître un «record en matière de livraison d’infrastructures», avec notamment la réception de 24 groupes scolaires, 7 CEM et 4 lycées. «Ces établissements, précise-t-on, vont considérablement atténuer la pression sur les établissements d’enseignement surchargés». C’est là, on le sait, la même déclaration reprise mot à mot chaque année, par les pouvoirs publics, visiblement submergés par les questions et les dossiers liés aux attentes et aux préoccupations de la collectivité. Comme chaque année en cette même période, les autorités locales multiplient les visites des projets pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réalisation des nouveaux établissements scolaires prévus pour la prochaine rentrée des différents paliers. Des établissements, qui en principe, devraient être déjà réceptionnés et équipés. On se souvient l’an dernier que le Wali d’Oran à peine installé, avait mis en place une cellule chargée du suivi des projets de réalisation d’écoles et de lycées, en cours ou en attente de lancement. Une récente protestation de résidents d’un quartier de l’Est de la ville contre l’aménagement de classes scolaires en préfabriqué sur un terrain destiné à un espace vert, atteste du manque de stratégie prospective et réfléchie, devant dicter les investissements, cela sur le moyen et le long terme. Par ailleurs, avec la démographie galopante et les déplacements de population, suite aux opérations de relogement de milliers de familles mal logées des vieux quartiers, risquent fort de fausser les données qui auraient permis de maîtriser les besoins et de mettre en œuvre une carte scolaire actualisée, pertinente et fiable. Malgré les investissements engagés et les crédits accordés chaque année, l’école et le lycée restent encore pénalisés, non seulement par le déficit en infrastructures, mais également par le manque de projection et de maîtrise des besoins, en termes de contenus, d’instruments pédagogiques et d’encadrement qualifié.

Par S.Benali