<span style='text-decoration: underline;'>Oran | La majorité des familles n’avait pas un grand choix</span> :<br><span style='color:red;'>Manque d’espace de loisirs pour les vacances</span>

Oui les vacances ont pris fin, mais devant le manque d’espace de loisirs, la majorité des familles n’avait pas un grand choix pour décompresser «j’ai passé une grande partie des vacances entre la plage et les jardins. Le manque flagrant en structures de loisirs, freine nos enfants» dira ce père de famille.

Pour enrichir la ville en espace de loisirs et pallier plus ou moins aux insuffisances, une salle de cinéma 9 D a ouvert le mois de juin dernier à Hai El Akid Lotfi. Avec de nouveaux programmes chaque mois et une diffusion selon le souhait du client, cette salle attire de plus en plus de gens d’Oran et d’autres wilayas. Cette salle qui ouvre du samedi au jeudi de 13 h à 1 h du matin et le vendredi de 15 h à 1 h du matin (horaire d’été), propose des tickets à 500 Da avec des promotions, des tickets gratuits et prochainement d’autres surprises dira l’un des responsables de la salle. Ce jeune investisseur qui a ouvert cette salle de cinéma 9D, souhaite agrandir son projet. «On a ramené d’autres équipements plus sophistiqués avec de nouvelle technologies mais par manque d’espaces, on peut pas les exploiter» dira le responsable de cette salle qui a ajouté «pour l’ouverture de la première salle, j’ai pas demandé d’aide, mais en vue de faire une extension on a déposé un dossier au niveau de la direction de l’industrie et on attend toujours la réponse». La majorité des visiteurs rencontrés dans cette salle, étaient contents de voir un tel investissement se concrétiser à Oran. «Si pour les vacances d’été la majorité des familles préfèrent la plage, quoique dans la plupart des cas, elles n’ont pas un autre choix, les week-end et les vacances d’hiver et de printemps, le manque d’espaces de loisirs pose un vrai problème. Notre ville a besoin d’endroits ludiques comme cette salle. Il est temps de développer la culture de divertissement et les parcs à thème de haut niveau. C’est aussi un moyen de développer le tourisme, de créer des emplois et de la valeur ajoutée», souligne un quadragénaire venu à la salle de cinéma avec ses deux enfants. Selon le responsable de la cette salle «les films seront disponible au niveau de cette salle au même jour de leurs sorties en Europe, Dubaï ou n’importe ou dans le monde projetés sur du matériel sophistiqué et à la pointe de la technologie qui puisse exister avec une moyenne de 5 films par mois. «Le mois dernier on a ramené 12 films» a-t-il souligné. Actuellement, le cinéma dispose d’un espace de projection qui peut être dédié à des thèmes bien précis selon les choix des clients ou des familles lors de possibles réservations pour des projections privées. La 9D permet une immersion visuelle, mais ce qui est surtout impressionnant, les fauteuils permettent des effets tels que des jets, des vibrations ou des objets proches, le spectateur ressent le film de manière plus réelle que dans le cinéma classique. La 9D consiste à diffuser des films avec des effets spéciaux telles que les tempêtes, la foudre et la pluie mais aussi des effets de pulvérisation, glissement à la jambe. Les fauteuils permettent des effets tels que des jets, des vibrations ou des objets proches, le spectateur ressent le film de manière plus réelle que dans le cinéma classique. L’expérience est très proche de la réalité. En plus d’une salle de projection et des VR 9, (équipement de cinéma d’œufs), cet établissement dispose également, en exclusivité de simulateurs de vol. Il offre une sensation de pilotage d’avion proche de la réalité.

M.Sid Ali