«Mantouj Bladi».. A quand la performance et la Qualité ?

Le Salon de la production nationale «Mantoudj Bladi» 2018, est l’un des rares Salons, voire le seul, qui reste encore domicilié, non pas au grand Centre des conventions d’Oran, mais au bon vieux Palais des expositions de Medina Djadida. Ouvert le 11 avril dernier, ce Salon va durer une bonne semaine, soit jusqu’au 19 avril, contrairement aux autres manifestations économiques, réduites à trois journées seulement, en raison du plan de charge du CCO, devenu très important. Cette cinquième édition du Salon de la production nationale, comme les précédentes, a tenté de mettre en exergue, les efforts déployés ici et là, pour la promotion de certains produits «made in Algérie». Il s’agit par exemple du Groupe industriel des ciments d’Algérie GICA qui aurait atteint un niveau de production record de 13.950.660 tonnes de ciment en 2017, ou encore de l’entreprise Divindus-MCM, spécialisée dans le mobilier, les charpentes métalliques, les produits de voirie en fonte, les articles de ménage en aluminium et en inox, dont les fameuses cocottes que l’on déclare certifiées et conformes aux normes internationales en vigueur. On peut également découvrir dans ce Salon, quelques nouveaux opérateurs ayant lancé leur activité dans le cadre du dispositif ANSEJ et qui partagent tous l’espoir d’élargir leur gamme de produits, de répondre à la demande du marché national, et même pourquoi pas, de franchir les portes de l’exportation. A l’image de cette dirigeante de l’entreprise «Univerdoz» fabriquant des détergents et des produits d’entretien, qui ne semble guère effrayée par la concurrence mondiale acharnée, marquant ce secteur d’activité. Pour d’autres fabricants locaux d’appareillages et petit matériel électrique, la grande contrainte et handicap signalé serait la «concurrence déloyale», imposée par les mêmes articles importés le plus souvent de certains pays asiatiques, peu scrupuleux en matière de normes de fabrication. Il est vrai, que l’on trouve en vente chez les détaillants, un grand nombre d’articles, tels que les douilles, les blocs multiprise, les prises, les interrupteurs, les rallonges électriques et autres produits de quincaillerie qui présentent hélas des anomalies parfois visibles à l’œil nu. Des défauts de fabrication réduisant à peau de chagrin leur durée de vie. Au delà des justes et légitimes préoccupations, exprimées par des fabricants algériens voulant promouvoir leur produit concurrencé sur le marché local par l’importation, il faut admettre que le «Mantouj Bladi», à quelques exceptions près, a encore du chemin à faire pour se hisser aux premiers rangs de la qualité…

Par S.Benali