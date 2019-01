<span style='text-decoration: underline;'>Disparition de Sala</span>:<br><span style='color:red;'>Maradona espère que l’avion «s’est trompé d’aéroport»</span>

Diego Maradona, légende du football argentin, a eu une pensée pour son compatriote Emiliano Sala dont l’avion reste introuvable depuis lundi soir. Le «Pibe del oro» s’accroche à l’espoir que l’appareil se soit trompé d’aéroport.

Diego Maradona a fait part de sa tristesse mardi soir à propos de la disparition de l’avion de son compatriote argentin Emiliano Sala et conserve un espoir de retrouver ce dernier sain et sauf. «J’espère qu’il (l’avion) s’est trompé d’aéroport et qu’on le retrouvera vivant, c’est tout», a dit la légende du football argentin dans un message audio publié sur le compte Instagram du journaliste Martin Arevalo.

«Je pense à tous les voyages que j’ai faits»

«C’est une malchance terrible, a-t-il poursuivi. Quand de telles choses arrivent, je pense à tous les voyages que j’ai faits avec tout un tas de gens», a ajouté l’actuel entraîneur des Dorados de Sinaloa, en deuxième division mexicaine.

L’avion de Sala (28 ans), tout juste transféré de Nantes à Cardiff, a disparu dans la nuit de lundi à mardi lors d’un trajet entre ces deux villes, au-dessus de la Manche, près de l’île anglo-normande de Guernesey. Mardi en fin de journée, les opérations de recherche de l’avion de tourisme dans lequel Sala avait pris place ont été interrompues pour la nuit, a annoncé la police de Guernesey, soulignant que les chances de survie étaient «minces» en cas d’amerrissage.

L’avant-centre, auteur de 12 buts sur la première moitié de saison en Ligue 1 française, venait d’être transféré contre une somme estimée par la presse à 17 millions d’euros, un record pour le club gallois de Cardiff, évoluant en première division anglaise.