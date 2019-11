<span style='text-decoration: underline;'>à la veille de la célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Marche pacifique de soutien aux élections présidentielles le 12 décembre prochain</span>

Une marche pacifique a été organisée jeudi après-midi à Oran en soutien aux élections présidentielles prévues le 12 décembre prochain, a-t-on constaté.

Initiée par des acteurs de la société civile, précédée d’un appel lancé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, la marche a vu la participation de centaines de citoyens de différentes catégories de la société dont des hommes, des femmes et des imams.

Les participants à cette marche, organisée à la veille de la célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, se sont rassemblés à la place «1er Novembre 1954» et ont sillonné, après avoir entonné l’hymne national, différentes artères d’Oran dont le Bd Emir Abdelkader, la rue Lartbi Ben M’hidi, hai «El Moudjahid» (ex Miramar) au centre-ville, le pont de Zabana puis retour à la place «1er Novembre 1954» passant par le boulevard de l’ALN (ex Front de mer). Dans leur procession, ils ont scandé tout en brandissant des photos de chouhada, des slogans comme «Oui pour les élections du 12 décembre», «Protégeons notre pays en protégeant nos voix aux urnes», «Nous sortons pour l’Algérie et l’Algérie seulement», «Le futur président sera choisi par le peuple». Ils ont également salué les efforts de l’institution militaire dans la protection des acquis du pays, la préservation de la stabilité et l’accompagnement du Hirak avec des slogans dont «Djeich, chaab khaoua khaoua» (Armée et peuple sont des frères) «L’armée de mon pays courageuse» et Algérie libre et démocratique.