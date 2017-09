<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès- Association caritative El Massaya </span>:<br><span style='color:red;'>Mariage collectif au profit de six couples</span>

L’association caritative El Massaya a organisé lundi passé, un mariage collectif, au profit de six couples nécessiteux à Sidi Bel-Abbès. En présence d’élus locaux et des Imams, les cérémonies se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse au niveau de la salle de fêtes Kasr El Bey de Sidi Bel-Abbès. Les six couples ont bénéficié de dons, notamment des appareils électroménagers, ainsi que toutes les dépenses des mariages, tels les frais des repas de noces, costumes pour les maris et robes pour les mariées, les souliers et d’autres accessoires. Cette association active depuis près de trois ans. Elle a déjà à son actif, une expérience similaire réalisée en 2016, sans oublier des opérations de solidarité en faveur des enfants malades, des veuves et des familles nécessiteuses, durant le mois sacré de Ramadhan.

M.Bekkar