<span style='text-decoration: underline;'>Association Etakafoul</span>:<br><span style='color:red;'>Mariage collectif de 14 couples</span>

Heureux ceux qui ont eu la chance d’être choisis pour ce 1er mariage collectif de l’année 2018 de l’association Etakafoul.

Rappelons, que l’association a déjà marié plus de trois cents couples et comme tout le monde le sait, la célébration d’un mariage coûte énormément et le jeune doit économiser plus de cinquante millions de centimes pour oser s’aventurer «se marier» mais certains sont chanceux et grâce à des âmes charitables et l’association Etakafoul que dirige l’honorable Haddad Hadj Ahmed et son comité de Hadjadj, retraités qui se dévouent toute l’année à réunir toutes les commodités maternelles auprès de généreux donateurs, afin que chaque fois un mariage collectif de quatorze couples se déroule dans de meilleures conditions faisant le bonheur et la joie des jeunes mariés et de leurs familles.

Ainsi, pour cette nouvelle année, l’association a organisé toujours à la salle des fêtes «le Manège», le premier mariage de l’année 2018 et comme de coutumes, la Fatha est organisée à midi avec tous les tuteurs et familles de mariés pour la cérémonie qui est présidée par Hadj Ahmed Haddad, en présence des parents et des invités ou plus d’une centaine d’invités assistent à la cérémonie.

Puis, un succulent repas est servi et les jeunes mariés reçoivent leurs cadeaux multiples à savoir: 1 chambre à coucher, Télé Plasma, une cuisinière, un frigidaire, une couette, une couverture, un panier de la mariée, costume, armoire, machine à laver, prise en charge de la salle et le soir c’est les couples qui se retrouvent dans une ambiance familiale ou les quatorze couples sont ensemble comme une seule famille dans un climat fraternel qui rejoint tous les invités qui partagent cette joie avec les jeunes couples.

Ainsi, l’association Etakafoul semble connaître une grande expérience dans ce domaine où l’association dont le siège est à Haï Akid Lotfi, reçoit tous les samedis matins les jeunes pour un entretien direct avec le futur marié qui doit être natif et habite dans la wilaya d’Oran.

Adda.B