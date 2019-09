<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Mariage collectif pour une cinquantaine de couples à Metlili</span>

Cinquante et un (51) couples issus des différentes catégories sociales ont convolé en justes noces dans la nuit de vendredi à samedi dans la ville de Metlili (45 km au sud de Ghardaïa), au cours d’une cérémonie de mariage collectif qui s’est déroulée dans la pure tradition ancestrale de la région.

Organisé dans un climat festif par des associations caritatives et religieuses de Metlili, à l’occasion de la commémoration du 19ème anniversaire du décès de la grande figure emblématique du rite malikite Cheikh Sidi Hadj Mohamed Belekbir, (1911/2000) ,fondateur de la grande zaouïa du Touat (Adrar), cet événement ambitionne de revivifier et de revaloriser le patrimoine spirituel du sud algérien.

Cette commémoration tend à devenir un véritable rendez-vous annuel et se veut aussi une aubaine pour permettre aux générations montantes de prendre connaissance du parcourt exemplaire de ce religieux connu pour sa droiture et sa probité. Après le rituel dîner du mariage «couscous garni de viande de chamelon» organisé avec les dons des bienfaiteurs, la tradition ancestrale de la région veut que les futurs mariés accompagnés de leurs vizirs (aide camps) et munis d’effets vestimentaires de circonstance s’installent, devant les centaines d’invités vêtus de blanc, sur une estrade aménagée pour la circonstance pour l’ultime cérémonie d’habillage du nouveau marié.

Cette cérémonie d’habillage très attendu dans cette soirée de mariage connait la présence outre des familles et des amis des jeunes mariés, des bienfaiteurs, donateurs et des autorités locales ainsi que de nombreux touristes et visiteurs de passage. Des prêches sont prononcés portants sur les vertus du mariage dans la consécration des valeurs de stabilités et de la solidarité sociale ainsi que le rôle du couple dans la consolidation de la société musulmane. Auparavant, une importante Selka une lecture en groupe du saint coran en hommage à Cheikh Sidi Hadj Mohamed Belekbir, avec la participation de plus d’un millier de fidèle a été organisée. Des spectacles de fantasia et des démonstrations téméraires des cavaliers et méharistes sur des espaces aménagés dans le lieu-dit Chaâbate Oueld Sidi El Cheikh à Metlili et des soirées artistiques animées par des troupes folkloriques locales, ont été initiés à cette occasion. La cérémonie de clôture, de cet évènement a été consacrée à la remise des prix aux gagnants du concours de mémorisation du Saint Coran.