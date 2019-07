<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Masmoudi 9ème recrue, le stage d’Ain Draham compromis</span>

Cherif El Ouazzani accélère les choses et veut en finir avec le volet recrutement. En effet, le responsable technique du Mouloudia d’Oran, vient de réaliser une bonne affaire en engageant le défenseur central Masmoudi (USMBA) qui a paraphé un contrat de deux saisons, ce dimanche, à l’hôtel El Mouahidines.

L’ancien défenseur central de formation de l’ASMO, qui attendait la résiliation de son contrat par le CRL a été convoité par plusieurs clubs dont le MCO, auquel il a donné la priorité. Avec Vivien, Bendjelloul, Masmoudi et Sebbah, le poste de défense axial se retrouve ave quatre éléments.

Ainsi, le nombre de défenseurs axiaux au Mouloudia est de quatre, ce qui va créer une forte concurrence.

Mais selon des échos, Sebbah pourrait être mis à l’écart ou carrément poussé vers la porte de sortie. Ses sautes d’humeur et le nombre de cartons jaunes cumulés durant la saison passée seraient les raisons de son départ. En tout cas, Cherif El Ouazzani n’a pas encore pris de décision sur ce cas. S’agissant des autres éléments pour compléter l’effectif, Hamia (USMA) est toujours d’actualité et il est même attendu à Oran pour parapher son contrat.

Il y a aussi des contacts avancés avec Yaya ( ), Barka ( ) et l’attaquant du NAHD Yaiche. Par ailleurs, pour clôturer le stage d’El Mouahidines, l’équipe d’El Hamri devait disputer un match amical face au WAT, mais cette rencontre a été annulée par Cherif El Ouazzani qui ne souhaiterait pas rencontrer des équipes de la nationale Une ou de la division Deux et préfère des équipes des divisions inferieures. Côté préparation, le deuxième stage programmé à Ain Draham en Tunisie, pourrait être annulé. La Direction du club n’a pas reçu d’écho favorable de la part des responsables du complexe sportif de la localité tunisienne, vu qu’il affiche complet. Les Hamraoua seraient donc obligés de trouver un autre site et comme tous les complexes à l’étranger sont déjà réservés, les responsables du MCO, devraient se rabattre sur un site au niveau national. On parle du complexe d’Ain Benian, mais rien n’a été encore décidé.