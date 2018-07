<span style='text-decoration: underline;'>USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>Match annulé de Bizerte et des inquiétudes</span>

C’est le résultat d’une planification tardive de nos clubs, qui séjournent en Tunisie, et le cas du club phare de la Mekerra, en est un malheureux exemple.

La joute amicale, programmée pour avant-hier vendredi, face à l’équipe du CA Bizerte fut simplement annulée, par les responsables de l’équipe tunisienne. Ce qui pose des interrogations, sur la planification des dirigeants de l’USMBA, qui partent en Tunisie sans un programme tracé d’avance, concernant les joutes amicales. On part à Tunis, et on commence à chercher désespérément des sparring-partners, à la dernière minute. Ce qui résulte : l’annulation de deux rencontres, celle du MOB et le CAB. L’entraineur Moez devra donc se contenter de deux rencontres, après la défaite de cinq à zéro face à l’ES Sahel. C’est le NAHD de Bilal Dziri qui a donné son accord, pour affronter les coéquipiers de l’absent Khali, aujourd’hui dimanche. Deux rencontres amicales seulement en deux semaines risquent de faire de ce stage un fiasco, sans compter les blessures de la charnière centrale, composée de Guebli et Mesmoudi et l’absence de Khali. Trois axiaux absents, lors des rencontres préparatoires, cela devient pesant, et le compte à rebours a commencé, puisque le coup d’envoi de l’exercice 2018-2019, aura lieu uniquement dans trois semaines, pour aller chez l’Entente de Sétif, dans le cadre de la première journée du championnat de Ligue Une. Cependant, ici à Bel Abbés, on s’occupe plutôt d’activer l’AG du club amateur de l’USMBA, afin de ‘placer’ ses amis, comme ce fut le cas dans la direction de la SSPA.

B. Didéne