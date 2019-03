Maturation et choix d’implantation des projets…

La semaine dernière, une rencontre a été organisée par les autorités locales avec quelques dirigeants d’associations et de comités de quartier et d’autres acteurs censés représenter la société civile locale. Cette réunion, peu médiatisée, s’inscrivait, précisait-on, dans le cadre de la politique d’implication des citoyens dans les affaires locales, conformément aux objectifs de la démocratie locale telle que prônée par les gouvernants.

Organisée au niveau de la salle de conférence de la mosquée, Abdelhamid Ibn Badis, cette réunion a surtout servi à respecter un calendrier de rencontres périodiques entre les autorités locales et les représentants de citoyens. Lors de son intervention, le Wali a bien expliqué qu’il s’agit d’exposer les projets réalisés dans les différents secteurs, d’informer la population et d’écouter les préoccupations des citoyens. Il est vrai qu’en présentant les grandes lignes du bilan d’activités de la Wilaya, le Wali a montré sa maîtrise des différents dossiers et son approche pertinente de la communication orale visant à sensibiliser et mobiliser l’opinion autour des objectifs annoncés.

Mais selon une «mauvaise langue» avertie présente à la rencontre, la majorité des citoyens invités n’intervenaient surtout que pour exposer ou dénoncer des insuffisances, des carences ou des désagréments vécus par eux-mêmes ou les habitants de leur quartiers. Des situations liées au chômage, au manque de logement, au délabrement du cadre urbain, et à d’autres dossiers mille et une fois abordés par tous les responsables et acteurs concernés.

S’agissant de débattre de la politique d’urbanisation, des choix arrêtés par le budget local d’investissement, de l’approche conceptuelle et des contours de certains projets urbains, des retards et du manque de maturation de certaines actions engagées…, on ne peut que déplorer le très faible niveau d’implication, voire d’intéressement de cette présumée société civile dans les questions de fond impliquant l’avenir urbain, économique et social de la collectivité.

A l’image de cette ancienne carcasse de la tour du Châteauneuf qui nargue encore les oranais depuis plus de trois décennies, ou de ce projet de l’ex-»palais des congrès» de Hai Essabah qui, depuis quinze ans, tarde à être livré. Oran continue de subir les effets néfastes du laxisme et du déficit de compétence et de rigueur dans la maturation et le choix d’implantation des grands projets…

Par S.Benali