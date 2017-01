<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie de football (tirage au sort)</span>:<br><span style='color:red;'>MC Alger-JS Kabylie, tête d’affiche des quarts de finale</span>

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe d’Algérie de football, effectué dimanche à Alger, a donné lieu à une affiche au sommet opposant le MC Alger, tenant du trophée et actuel leader de la Ligue 1 professionnelle et la JS Kabylie.

L’ES Sétif, détentrice du record de coupes en compagnie de l’USMA et du MCA (8), sera opposée à l’US Tébessa (Division amateur), demi-finaliste de la précédente édition. L’USM Bel-Abbès qui a composté son billet en battant l’USM Alger aux tirs au but (5-4), affrontera le NA Hussein-Dey, alors que le CR Belouizdad sera opposé au CABB Arréridj (Ligue 2). Les rencontres des quarts de finale auront lieu le 31 mars et 1 avril. Par ailleurs, les demi-finales, prévues les 14 et 15 avril, mettront aux prises le vainqueur de la rencontre CR Belouizdad-CABB Arréridj au vainqueur du match USM Bel-Abbès-NA Hussein-Dey. La deuxième demi-finale sera animée par le vainqueur de la rencontre MC Alger-JS Kabylie face au au vainqueur du duel ES Sétif-l’US Tébessa.