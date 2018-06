<span style='text-decoration: underline;'>CRT</span>:<br><span style='color:red;'>Mecheri Abdellah, nouvel entraîneur</span>

Sa venue sera-t-elle celle du rêve escompté ?

Aussitôt installé, le nouveau comité directeur du Chabab de Témouchent, et ne voulant certainement ne pas perdre beaucoup de temps, a procédé à la désignation d’un entraineur, en la personne de monsieur Hadj Mecheri Abdellah, qui n’est plus a présenter. En effet, le nouveau patron de la barre technique du CRT jouit d’une longue expérience sur les terrains en Algérie, et une brève virée du coté du golf. Ceci dit, monsieur Mecheri a accepté ce challenge, d’être à la tête du Chabab, avec le seul objectif de faire accéder le CRT à l’étage supérieur, comme réclamé par les nouveaux dirigeants Témouchentois, et à leur tête, le président Ould Abbes Mehdi, qui n’a d’yeux que pour l’accession, comme il a tenu à le préciser, à l’occasion de son élection qui avait-dit «je suis venu au club du cœur, pour l’aider et jouer l’accession, dont c’est le seul objectif de ma venue au CRT «. Voilà qui est clair comme de l’eau de roche, avec des ambitions nettement affichées, à l’aube de cette saison 2018/2019, et des moyens qui seront mis en œuvre, pour la réussite de la mission tracée par les staffs administratif et technique. le Chabab version Ould Abbes, s’apparente aux premières déclarations des nouveaux membres, a celui de l’exercice précédent, avec tout ce qui a été annoncé au cours de la saison écoulée, de la part des anciens dirigeants, avec toutes les conséquences qui ont suivi et un échec sur toute la ligne, de tous les objectifs, à savoir titre et accession. Aujourd’hui, tout le monde en général ainsi que les supporters du Chabab croient et espèrent au salut, après l’élection du nouveau bureau du Chabab et la désignation de monsieur Mecheri Abdellah, qui au passage, soulignons qu’il sera épaulé avec comme adjoint, Cheriet Nordine, un enfant du club, qui a déjà assuré cette même fonction avec Bendoukha, et réussi avec lui une accession. La question qui se pose : Ould Abbes et Mecheri vont-ils réussir, là où leurs prédécesseurs ont échoué ? Le rêve, encore une fois est permis et tout le monde veut y croire….

SABRI – Nadjib