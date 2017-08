<span style='text-decoration: underline;'>Boxe</span>:<br><span style='color:red;'>Mechta Mokhtar, l’ancien président de la FAB n’est plus</span>

C’est avec consternation, que nous venons d’apprendre la disparition de notre ami, le psychologue, Mechta Mokhtar, ancien président de la fédération algérienne de boxe et retraité de l’éducation nationale, qui vient de quitter ce monde le 24 juillet. Il a été inhumé le même jour, après la prière d’El Assar à Chlef, sa ville natale. Il a été accompagné à sa dernière demeure, par la famille de la boxe et ses amis, qui sont venus de partout, assister à ses obsèques et lui rendre un dernier hommage. Le défunt Mokhtar Mechta était un homme très estimé pour son franc parler et ses plaisanteries. Malgré son handicap des deux pieds, amputés et remplacés par des prothèses, il n’a cessé de servir le noble art, par des conseils, surtout aux jeunes. Mokhtar a laissé un grand vide, irremplaçable. Que Dieu le tout puissant lui accorde sa sainte miséricorde, et l’accueille en son vaste paradis. A lui nous appartenons, et à lui nous retournons.

A.R