<span style='text-decoration: underline;'>Universiades d’été - Athlétisme (800m)</span>:<br><span style='color:red;'>Médaille d’argent pour l’Algérien Belbachir</span>

L’Algérien Mohamed Belbachir s’est adjugé la médaille d’argent du 800m, lundi à Taipei, pour le compte de la dernière journée des 29ès Universiades-2017, consacrée à l’athlétisme. Belbachir a couru la distance en 1:46.73, derrière le vainqueur mexicain Lopez Alvarez (1:46.06) et devant le médaillé de bronze français Lusine Aymeric (1:47.18). La médaille de Mohamed Belbachir est la 3è pour l’athlétisme algérien, après celles de Abdelmalik Lahoulou au 400 mètres Haies et Ali Messaoudi au 3000 mètres steeple, et la 4è pour la participation algérienne au rendez-vous de Taipei, en ajoutant la médaille d’argent de la judokate Amina Belkadi dans la catégorie des -63 kg. L’Algérie aura un dernier représentant aux Universiades de Taipei qui prennent fin dans deux jours. Il s’agit de l’athlète Yasser Mohamed-Taher Triki qui prendra part, dans quelques heures, à la finale du concours de la longueur. Triki s’était qualifié, dimanche à la finale, grâce à une 5è place dans le groupe A, avec un saut à 7,71m à son premier essai.