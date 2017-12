<span style='text-decoration: underline;'>Cyclisme | Championnats arabes sur piste (vitesse par équipes seniors): </span>:<br><span style='color:red;'>Médaille de bronze pour l’Algérie</span>

La sélection algérienne seniors a remporté la médaille de bronze des épreuves de vitesse par équipes de la 8e édition des championnats arabes sur piste de cyclisme juniors et seniors (dames et messieurs) qui a pris fin jeudi au vélodrome international de Sharjah (Emirats arabes unis).

Composée de Hamza Yacine, Sassane El-Khatib et Mohamed Bouzidi, la sélection algérienne a réalisé un temps de 52″47, alors que la médaille d’or de l’épreuve (3 tours) est revenue aux Emirats arabes unis (49″95), devant l’Arabie saoudite (50″55), médaillée d’argent. L’Algérie a terminé la 8e édition des championnats arabes sur piste avec un total de 4 médailles (2 argent et 2 bronze). Auparavant, le coureur algérien Mohamed-Amine Nehari avait remporté la médaille de bronze des épreuves de keirin juniors. La médaille d’or de l’épreuve était revenue au Saoudien Ahmed Adnan Al-Hassan devant l’Emirati Ali Khelifa Al-Chemsi, médaillé d’argent.

Mercredi, Yacine Chalel (seniors) avait remporté la médaille d’argent de l’omnium, une spécialité composée de quatre épreuves (tour lancé, scratch, élimination et course aux points). L’Algérien Abderrahmane Mansouri avait, de son côté, remporté la médaille d’argent de la poursuite individuelle seniors.

Lors de la première journée de la compétition, mardi, la sélection algérienne juniors, constituée de Cheblaoui Oussama, Mekour Mohamed et Nehari Mohamed-Amine avait terminé à la 4e place de la poursuite par équipes.

L’Algérie a pris part aux championnats arabes sur piste de Sharjah avec neuf coureurs (six seniors et trois juniors), engagés dans les différentes épreuves de la compétition (vitesse, poursuite, omnium et keirin).