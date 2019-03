<span style='text-decoration: underline;'>Ligue de football professionnel </span>:<br><span style='color:red;'>Medouar songe à quitter la présidence</span>

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar a brandi la menace de quitter son poste, contestant la gestion de son instance, neuf mois après son élection en remplacement de Mahfoud Kerbadj.

«Je ne suis pas satisfait de ce qui se passe actuellement au niveau de la gestion de la LFP. Je ne suis pas venu pour entrer en conflit avec les gens et prendre constamment mes précautions vis-à-vis d’un fonctionnaire de la Ligue, d’un journaliste, ou d’un membre d’une structure. Si la situation persiste, je ne suis pas prêt à continuer. Je ne peux pas rester pour me torturer davantage», a affirmé Medouar lundi soir sur le plateau de l’émission «Studio Foot» de la chaîne Echourouk News. Pourtant, en novembre dernier, Abdelkrim Medouar avait rejeté toute idée de démissionner de son poste : «Je n’ai jamais songé à démissionner. Je ne le ferai jamais. J’ai été élu démocratiquement en m’appuyant sur la confiance des membres de l’assemblée générale». Des propos tenus à l’issue du conflit avec les membres du Bureau exécutif de la LFP. «Jusqu’au jour d’aujourd’hui, je n’ai pas trouvé ce que je cherchais au niveau de la LFP. Je me vois comme un pompier, contraint à chaque fois d’éteindre le feu. Ce n’est guère la gestion d’une Ligue professionnelle», a-t-il conclu. Ce revirement intervient au moment où plusieurs rencontres ont été reportées en raison du mouvement de manifestations populaires, ce qui va prolonger la compétition au-delà des délais fixés initialement. Medouar, ancien président de l’ASO Chlef, avait été élu à la tête de la LFP le 21 juin 2018, récoltant 19 voix contre 7 pour Azeddine Arab (ES Sétif), 6 pour Mohamed El-Morro (ASM Oran) et 4 pour Mourad Lahlou (NA Husseïn-Dey).